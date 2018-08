Europei | 25 km | Furlan bronzo nel nuoto di fondo

Arianna Bridi oro - bronzo per Matteo Furlan/ Nuoto di fondo - Europei : grandi gioie all'Italia dalle due gare : Arianna Bridi oro, bronzo per Matteo Furlan nel Nuoto di fondo, agli Europei di Glasgow 2018. grandi gioie all'Italia dalle due gare, nella 25 km femminile e maschile(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:29:00 GMT)

Nuoto - Europei : Furlan centra il bronzo nella 25 km : Matteo Furlan conquista la medaglia di bronzo nella 25 km ai campionati Europei di Nuoto di fondo di Glasgow. L'azzurro tocca con il tempo di 4h57'55'8 alle spalle dell'ungherese Kristof Rasovsky, ...

Europei di fondo : bronzo per Furlan : GLASGOW - Matteo Furlan ha vinto la medaglia di bronzo nella gara maschile di 25 chilometri agli Europei di fondo . L'azzurro ha chiuso al terzo posto con il crono di 4h44'39'8; oro al francese Axel ...

Europei nuoto : bronzo per l'azzurro Furlan nella 25 chilometri : Matteo Furlan conquista la medaglia di bronzo nella 25 chilometri nella gara di fondo ai campionati Europei di nuoto a Glasgow. L'azzurro ha chiuso in 4h57'55"8. Medaglia d'oro per l'ungherese Kristof Rasovsky (4h57'53"5) e argento al russo Kirill Belyaev (4h57'54"6), argento. Al quinto posto un altro azzurro, Simone Ruffin.

Europei Nuoto di fondo 2018 : Matteo Furlan medaglia di bronzo nella 25 km! Oro a Rasovszky davanti a Belyaev : Arriva un’altra medaglia per l’Italia dal Nuoto in acque libere agli Europei di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, per voler essere pignoli). La conquista Matteo Furlan nella 25 km, in cui il friulano ha raccolto il terzo posto alle spalle dell’ungherese Kristof Rasovszky, il vero personaggio al maschile di questi Europei, e del russo Kirill Belyaev. Quinto posto per Simone Ruffini, mentre è molto più lontano Alessio ...

Europei 2018 – Furlan di bronzo nei 25km di fondo a Glasgow : bronzo di Furlan nei 25km di fondo nelle acque libere agli Europei di Glasgow 2018 Ancora una giornata di emozioni agli Europei di Glasgow 2018: dopo il sorprendente oro nei tuffi di Bertocchi e Pellacani, l’Italia porta a casa un’altra importante medaglia, questa volta però non la più preziosa. Matteo Furlan ha infatti conquistato un importante bronzo nei 25 km di nuoto di fondo a Glasgow. L’azzurro ha chiuso la sua ...

Europei Nuoto 2018 – Sesto posto per Furlan nella 10 km maschile - oro all’olandese Weertman : La dieci chilometri maschile agli Europei di Nuoto parla olandese, l’oro a Ferry Weertman che precede Rasovszky e Muffels. Sesto l’azzurro Furlan Matteo Furlan ha chiuso al Sesto posto la 10 km maschile agli Europei di Nuoto in acque libere a Glasgow. L’oro è andato all’olandese Ferry Weertman davanti all’ungherese Kristof Rasovszky e al tedesco Rob Muffels. nella top ten anche l’altro azzurro Mario ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Weertman vince la 10 km sul tocco - errore clamoroso di Rasovszky. Furlan conclude sesto : Nella 10 chilometri al Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), seconda giornata degli Europei 2018 di Nuoto di fondo, e gara a dir poco emozionante, decisa sul rush finale. A spuntarla è stato il campione olimpico della distanza, l’olandese Ferry Weertman (1:49:28.2 ) che vince in una maniera incredibile il titolo continentale. L’orange, infatti, autore di una rimonta all’ultimo respiro nei ...