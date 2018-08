Europei 2018 – Furlan di bronzo nei 25km di fondo a Glasgow

Europei Nuoto di fondo 2018 : Matteo Furlan medaglia di bronzo nella 25 km! Oro a Rasovszky davanti a Belyaev : Arriva un’altra medaglia per l’Italia dal Nuoto in acque libere agli Europei di Glasgow 2018 (anzi, del Loch Lomond, per voler essere pignoli). La conquista Matteo Furlan nella 25 km, in cui il friulano ha raccolto il terzo posto alle spalle dell’ungherese Kristof Rasovszky, il vero personaggio al maschile di questi Europei, e del russo Kirill Belyaev. Quinto posto per Simone Ruffini, mentre è molto più lontano Alessio ...

Diretta/ Europei ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : Peter Sagan costretto al ritiro! : Diretta Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:12:00 GMT)

Video Tuffi - Europei 2018 : Pellacani e Bertocchi ORO da urlo nel sincro dai tre metri. Le immagini dell’impresa delle azzurre : L’oro che non ti aspetti! Nell’ultima giornata di gare degli Europei di Tuffi 2018, la vasca di Edimburgo (Scozia) si tinge d’azzurro. E’ grazie alle nostre due Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, classe 2002, che l’Italia conquista una vittoria che sa del miracoloso nella gara del sincro dai tre metri. Una prova magistrale delle due azzurre, brave ad ottimizzare le cinque rotazioni e ad ottenere un punteggio di 289.26 che è valso il successo ...

Tuffi - Europei 2018 : MIRACOLO D’ORO! Elena Bertocchi e Chiara Pellacani trionfano a sorpresa nel trampolino 3 metri sincro! : L’oro che non ti aspetti! Nell’ultima giornata di gare degli Europei di Tuffi 2018, la vasca di Edimburgo (Scozia) si tinge d’azzurro. E’ grazie alle nostre due Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, classe 2002, che l’Italia conquista una vittoria che sa del MIRACOLOso nella gara del sincro dai tre metri. Una prova magistrale delle due azzurre, brave ad ottimizzare le cinque rotazioni e ad ottenere un punteggio di ...

Europei Tuffi 2018 – Da outsider a campionesse continentali : un incredibile oro per la coppia Bertocchi-Pellacani : Bertocchi-Pellacani si impongono agli Europei 2018, la coppia del sincro femminile ottiene uno splendido oro nell’ultima giornata di gare Gli Europei di Tuffi si concludono con il botto per l’Italia. La coppia composta da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani ottengono un oro inaspettato e sudato nel sincro da un metro. Il duo azzurro presentatasi in gara da outsider ha scavalcato la Russia e la Germania con un incredibile colpo ...

DIRETTA / Europei ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : il gruppo cerca di rientrare sui fuggitivi : DIRETTA Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 14:11:00 GMT)

Ginnastica - Europei 2018 : Italia spaziale con gli juniores - Mozzato e De Rosa d’oro tra sbarra e cavallo! Quattro medaglie azzurre : Italia da sogno agli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. I nostri juniores hanno letteralmente incantato nella mattinata riservata alle Finali di Specialità e hanno ulteriormente rimpinguato il bottino dopo che venerdì avevamo conquistato l’oro nel concorso generale con Nicolò Mozzato e il bronzo a squadre. Proprio lo stesso veneziano si esalta vincendo il titolo alla sbarra e l’argento al corpo libero, mentre ...

Golf - Europei 2018 : Laporta e Tadini sconfitti dagli spagnoli Oriol e Fernandez. Ora è sfida per il bronzo con Ben Tarrio e Borda : Il sogno di Francesco Laporta e Alessandro Tadini sfuma sul più bello. I due azzurri hanno ceduto contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez nella semifinale degli European Team Championships 2018 di Golf a Glasgow (Scozia), al termine di un match in cui a lungo sono rimasti in vantaggio, incassando la rimonta nelle buche conclusive. Laporta e Tadini hanno preservato a lungo un margine di sicurezza sugli avversari grazie ad una partenza ...

Ginnastica - Medagliere Europei 2018 : Italia in testa grazie alle juniores : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per le donne) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale è aperta a seniores e juniores con l’assegnazione complessiva di 11 titoli al femminile e 15 al maschile. Di seguito il Medagliere degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. CLICCA QUI PER IL Medagliere GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018. Medagliere ...

Europei Atletica 2018 – Oro alla Mazuronak nella maratona femminile - l’Italia si prende l’argento a squadre : L’Italia conquista la medaglia d’argento a squadre nella maratona femminile agli Europei di Berlino, l’oro individuale va alla bielorussa Mazuronak Agli Europei di Berlino l’Italia conquista l’argento nella classifica a squadre della maratona femminile, una medaglia che entra a tutti gli effetti nel medal table azzurro della rassegna continentale. È il frutto del sesto posto di Sara Dossena (2h27:53), ...

Diretta/ Europei ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : Italia in testa al gruppo - Saez Benito si ritira : Diretta Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:16:00 GMT)

Atletica - Europei 2018. Yassine Rachik : “Ci credevo - è un sogno. Non bisogna arrendersi mai - ho avuto coraggio” : Yassine Rachik ha sorpreso tutti a Berlino e ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo nella maratona agli Europei 2018 di Atletica leggera. L’azzurro non era accreditato alla vigilia e invece ha sovvertito tutti i pronostici regalandosi una giornata magica che non dimenticherà mai. Il 25enne di origini marocchine riesce a salire sul podio nella rassegna continentale con uno dei suoi colpi di mano e porta a casa la quarta ...

Europei atletica 2018 - un bronzo e un argento all'Italia della maratona : Il bergamasco di origine marocchina Yassine Rachik è arrivato terzo nella corsa maschile mentre nella classifica a squadre della maratona femminile l'Italia si piazza al secondo posto

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Wladimir Barbu in finale dalla piattaforma. Bertocchi-Pellacani outsider nel sincro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di Tuffi. L’Italia si affida a Vladimir Barbu dalla piattaforma, con il trentino che vuole sorprendere dai 10 metri, provando a prendersi una medaglia. Attenzione anche alla coppia Bertocchi-Pellacani, che vogliono recitare il ruolo delle outsider nel sincro femminile. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari della piattaforma maschile. Nel ...