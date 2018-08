Europei 2018 | Davide Cassani | “Ragazzi fantastici | grande Italia Una vittoria

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ultime finali - Filippo Tortu per il riscatto con la staffetta 4×100 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione serale). Ultima giornata di gare all’Olympia Stadium di Berlino, si assegnano ben otto titoli e si definisce il medagliere. L’Italia per il momento ha conquistato 4 bronzi e ha un’ultima carta da spendere, quella della 4×100 maschile trascinata da Filippo Tortu ed Eseosa Desalu: gli azzurri proveranno a fare saltare ...

Ciclismo - Europei 2018 : Matteo Trentin REGALE! Campione d’Europa a Glasgow - l’Italia domina la corsa! : Un percorso non durissimo a livello altimetrico (14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km), ma una corsa che è stata resa davvero molto complicata a causa delle condizioni metereologiche e delle andature davvero alte. A trionfare nella prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada a livello maschile in quel di Glasgow è un mostruoso Matteo Trentin al termine di una gara davvero piena di sorprese. L’Italia domina in lungo e ...

Europei ciclismo su strada 2018 – Il cielo di Glasgow si tinge di azzurro : Matteo Trentin è campione d’Europa! : Gli Europei di ciclismo su strada di Glasgow 2018 hanno il loro vincitore: Matteo Trentin si consacra campione europeo in Scozia Matteo Trentin trionfa agli Europei di ciclismo su strada 2018. È lui il ciclista che arriva per primo sul traguardo di Glasgow, consacrandosi campione europeo. Dopo un inizio di stagione difficile, tra cadute ed infortuni, per Trentin sono arrivate le vittorie di tappa al Giro d’Italia ed al Tour de ...

Tuffi - Europei 2018 : Bondar trionfa dalla piattaforma. Vladimir Barbu conclude nono : Ultima gara alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo (Scozia) della rassegna continentale dedicata ai Tuffi e la piattaforma maschile ha eletto il suo padrone: il russo Aleksandr Bondar. L’atleta dell’Est è stato protagonista di una prova sontuosa conclusa con un punteggio che va ben oltre i 500 punti (542.05). Tuffi di pregevolissima fattura da parte del 24enne nativo di Luhans’k (Ucraina) che con il triplo e mezzo indietro ...

Nuoto di fondo - Europei 2018. Arianna Bridi : “Ci ho sempre creduto - fino alla piastra. Questo oro è bellissimo” : Arianna Bridi si è letteralmente consacrata agli Europei 2018 di Nuoto di fondo conquistando la medaglia d’oro nella 25 km. La trentina ha sconfitto il colosso Van Rouwendaal al termine di una volata rovente e palpitante che ha animato il finale della maratona delle acque, vinto grazie a tanta caparbietà e a un cuore infinito. La 22enne ha avuto la meglio nei confronti della grande favorita della vigilia e ha poi raccontato le sue emozioni ...

Europei ciclismo 2018 – Clamoroso ritiro di uno dei favoriti - Sagan saluta le speranze di vittoria : Peter Sagan si ritira: agli Europei di ciclismo su strada il francese abbandona la gara Peter Sagan, partito come uno dei favoriti per il titolo degli Europei di ciclismo 2018 che si stanno tenendo a Glasgow, si è ritirato dalla corsa. Il campione del mondo in carica, a circa 100 chilometri dall’arrivo, ha rinunciato all’inseguimento ed ha deciso successivamente ad una caduta di ritirasi. Il francese non ha mostrato una buona ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia salva il medagliere - oro con la maratona a squadre! Scacciato l’incubo Stoccolma : La maratona e un cambio di regolamento operato della Federazione Europea rispetto alla tradizione hanno salvato l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La spedizione a Berlino, infatti, rischiava di tornare a casa senza medaglie d’oro come era successo soltanto a Stoccolma 1958 nella nostra storia per quanto riguarda le rassegne continentali e invece ci siamo salvati in coda grazie alla bellissima prestazione della nostra ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi EROICA! Battuto allo sprint il ‘mostro’ Van Rounwendaal nella 25 km! Tripudio azzurro! : L’oro dell’intelligenza e del riscatto. Arianna Bridi, a chiosa della rassegna continentale del Nuoto di fondo a Glasgow (Gran Bretagna), centra l’obiettivo che tanto aveva atteso. Il lago di Loch Lomond si tinge d’azzurro nell’ultima giornata della 25 km. Dopo il bronzo di Matteo Furlan, è la 22enne nativa di Trento a centrare il bersaglio grosso nella prova che racchiude coraggio, lucidità e forza. L’azzurra ...

Europei 2018 - Arianna Bridi oro nella 25 km per un centesimo di secondo : Arianna Bridi ha vinto la medaglia d'oro nella 25 chilometri femminile agli Europei di fondo: dopo quasi 5h20' nelle fredde acque del Loch Lomond, a nord di Glasgow, la 22enne trentina si è imposta ...

Europei Glasgow 2018 – Arianna Bridi show - oro al fotofinish per l’azzurra nei 25km di fondo : Arianna Bridi superlativa nei 25km di fondo agli Europei di Glasgow 2018: vittoria al fotofinish per l’azzurra I 25km di nuoto di fondo regalano emozioni immense agli Europei di Glasgow 2018: dopo il bronzo di Matteo Furlan nella gara maschile,è la gara femminile a dare grandissime soddisfazioni all’Italia. Arianna Bridi ha infatti conquistato un eccezionale oro: l’azzurra ha trionfato al fotofinish, col tempo di ...

Tuffi - Europei 2018 : oro nel sincro da 3 metri per le azzurre Bertocchi-Pellacani : Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno vinto la medaglia d'oro nella finale del sincro femminile da tre metri agli Europei di Tuffi di Edimburgo. Le azzurre hanno chiuso con il punteggio di 289.26 ...

Ciclismo - Europei 2018 : Peter Sagan si ritira in corsa! Clamorosa scelta del Campione del Mondo - Viviani ci prova : Notizia Clamorosa da Glasgow dove si sta disputando la prova in linea valida per gli Europei 2018 di Ciclismo su strada. Peter Sagan si è infatti ritirato quando mancavano 85 chilometri al traguardo: il tre volte Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme al nostro Elia Viviani e al norvegese Alexander Kristoff che difende il titolo, ha abbandonato la corsa in maniera quasi inattesa. Lo slovacco si è trovato a sorpresa staccato ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finali di Specialità in DIRETTA. Sfida tra i seniores - che lotta per le medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica artistica maschile. Oggi domenica 12 agosto si disputano le Finali di Specialità all’SSE Hydro di Glasgow. L’Italia si gioca le sue chance di medaglie con gli juniores in mattinata: Nicolò Mozzato e compagni puntano al podio per rimpinguare il medagliere. Nel pomeriggio spazio ai seniores, purtroppo senza italiani in gara. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...