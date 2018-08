European Championships 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino e le

European Championships 2018 - tutti gli italiani in gara oggi (12 agosto). Programma - orari e tv : oggi domenica 12 agosto scenderanno in campo gli ultimi italiani agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia si gioca le ultime carte da medaglie: Elia Viviani punta in alto nella prova in linea di ciclismo; Simone Ruffini, Martina Grimaldi e gli azzurri delle 25 km di nuoto di fondo hanno delle ottime chance per salire sul ...

European Championships 2018 - il programma di oggi (12 agosto). Gli orari e come vedere le gare in tv : oggi domenica 12 agosto si concludono gli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Berlino ultimi grandi botti nell’atletica leggera con l’assegnazione di ben dieci titoli tra cui quelle delle maratone e delle staffette veloci, a Glasgow da non perdere le 25 km di nuoto di fondo e la prova in linea di ciclismo, atti conclusivi ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Tamberi e Crippa super - ma quarti. Grenot crolla e con lei la 4 400 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 , sabato 11 agosto, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Tamberi e Crippa super - ma quarti. 4×400 donne all’assalto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero ...

European Golf Team Championships - la coppia Laporta-Tadini stacca il pass per la semifinale : In semifinale affronteranno la Spagna 1. Nel doppio misto successo dell’Islanda, mentre l’Italia chiude all’undicesimo posto L’Italia 2 (Francesco Laporta/Alessandro Tadini) sarà in corsa per la medaglia d’oro nell’ultima giornata dell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships che si sta svolgendo al PGA Centenary Course (par 72) ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Tamberi e la 4×400 per sognare - ci prova anche Crippa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero ...

Golf - European Championships 2018 : britannici beffati. Nel mixed event vince una sorprendente Islanda : Nonostante il podio arriva una nuova delusione per il Golf britannico in questi European Championships 2018. Sul percorso par 72 del Gleaneagle PGA Centenary Club trionfa sorprendentemente una incredibile Islanda. I nordeuropei si impongono nel team mixed event con il punteggio di -3 (141 colpi), che prevedeva la partecipazione di 4 Golfisti (2 uomini e 2 donne) per squadra divisi in due coppie che si alternavano sul percorso. Il capolavoro è ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Bertocchi ci prova da 3 metri. Tamberi per il sogno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Batki e Verzotto fuori dal podio. Ci affidiamo a Tamberi e 4×400 donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero ...

Medagliere European Championships 2018 : l’Italia terza nel totale! Comanda la Russia : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

European Championships 2018 : tutti gli italiani in gara domani (12 agosto). Orari e programma delle gare : Domenica 12 agosto è in programma l’ultima giornata di gare agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia vuole chiudere in bellezza e si gioca delle carte importanti da medaglie: nell’atletica leggera si spera nelle due maratone e nella 4×100 maschile guidata da Filippo Tortu, riflettori puntati sulle 25 km ...

European Championships 2018 : programma - orari e tv di domani (12 agosto) : Domenica 12 agosto si concludono gli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Chiusura con i botti a Berlino con l’atletica leggera dove sono in programma le maratone, le staffette veloci e tanto altro ancora per una giornata che assegna ben dieci titoli. Si chiude anche a Glasgow con le ultime gare di tuffi, le 25 km di nuoto di ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : inizia la finale di ginnastica artistica con l’Italia. Palmisano di bronzo - 4° Stano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia in lotta con Russia e Gran Bretagna per i podi totali! : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...