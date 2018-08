Europa tra realtà | defezione e protesta

Europei ciclismo su strada 2018 – Il cielo di Glasgow si tinge di azzurro : Matteo Trentin è campione d’Europa! : Gli Europei di ciclismo su strada di Glasgow 2018 hanno il loro vincitore: Matteo Trentin si consacra campione europeo in Scozia Matteo Trentin trionfa agli Europei di ciclismo su strada 2018. È lui il ciclista che arriva per primo sul traguardo di Glasgow, consacrandosi campione europeo. Dopo un inizio di stagione difficile, tra cadute ed infortuni, per Trentin sono arrivate le vittorie di tappa al Giro d’Italia ed al Tour de ...

Infezioni contratte in ospedale - in Europa 37mila morti in un anno : Sono ormai almeno mezzo milione nel mondo, le persone ogni anno colpite da Infezioni resistenti agli antibiotici, ovvero da malattie infettive un tempo curabili. Il primo rapporto dell'Organizzazione ...

GIORGETTI AVVISA IL GOVERNO : "Europa E ELITE VOGLIONO FARCI FUORI"/ Sul centrodestra "Categoria dello spirito" : GIORGETTI AVVISA il GOVERNO: "Attacco dei mercati a fine agosto". Sottosegretario, messaggio chiaro all'esecutivo Lega-M5s: "Europa e ELITE ci temono"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:12:00 GMT)

'Chi se ne frega se l'Italia è il paese con meno laureati in Europa' - le parole del sottosegretario ai Trasporti Siri : Secondo Siri, il punto è che ci sono persone che hanno altro tipo di competenze e che potrebbero entrare nel mondo del lavoro prima della laurea, magari già a 19 anni. 'Chi oggi fa il ragioniere, il ...

Autostrade : Telepass Europa a clienti Bnl : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Bnl Gruppo Bnp Paribas è la prima banca ad offrire ai clienti, presso la propria rete di circa 900 agenzie in tutta Italia, il "Telepass europeo", il servizio che permette di ...

Perché conviene l’avvicinamento tra Europa e Cina : Sebbene fosse già evidente in passato, sommando insieme le risorse e le potenzialità della Cina e dell’India, che la loro crescita di stazza avrebbe prodotto effetti sismici nella...

La pace tra Eritrea ed Etiopia farà finire l'emigrazione illegale verso l'Europa? : Inoltre la ripresa dei rapporti bilaterali dovrebbe giovare al commercio e all'economia eritrei e quindi rendere presto meno allettante emigrare. Anna Bono Invia

Europa League - preliminari : L'Atalanta supera 4-1 in trasferta l'Hapoel Haifa : L'Atalanta supera 4-1 in trasferta l'Hapoel Haifa nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League. Sotto in avvio per il gol di Buzaglo al 7', gli orobici pareggiano i conti con Hateboer al ...

Aeroporti : in Europa +6 - 7% traffico in primo semestre : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – Continua la crescita del traffico negli Aeroporti europei. Nel primo semestre dell’anno i passaggeri sono aumentati mediamente del 6,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge dalle rilevazioni di Aci Europe, l’organizzazione dei gestori aeroportuali europei, che sottolinea come, però, questa crescita sia stata a due velocità. Mentre il mercato Ue ha registrato un ...

'Siamo stati stranieri nel mondo cercando lavoro. Ricordiamocelo quando vediamo arrivare i migranti in Europa' : Il ministro degli Esteri manda un messaggio agli italiani all'estero nel giorno in cui si ricordano i 262 minatori, di cui 136 italiani, morti in Belgio

Moavero per l'anniversario di Marcinelle : "Siamo stati stranieri nel mondo cercando lavoro. Ricordiamocelo quando vediamo arrivare i migranti in Europa" : "Siamo stati una nazione di emigranti, anche in Europa siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro" e bisogna ricordarlo "quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all'estero, in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo nel giorno del 62mo anniversario della tragedia di ...

Il post Decreto dignità e la nuova frattura tra Europa e America. Di cosa parlare stasera a cena : Un coro brutto, di cui prima o poi si vergogneranno, per scandire, con il solito tàtà l'approvazione del Decreto che cambia apparentemente piccole cose nelle regole sul lavoro ma può creare danni sia ai rinnovi contrattuali sia alle strategie di assunzione. Il dramma degli ustionati e i tempi lung

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella IMPERATRICE D’Europa! Dominio netto - avversarie travolte nei 1500 sl! : E’ la regina incontrastata del mezzofondo europeo. Un motoscafo che solca le acque con una bracciata potente ed inesorabile, un ritmo indemoniato impossibile da mantenere per chiunque. Era la grande favorita e ha risposto presente: Simona Quadarella, dopo l’oro degli 800 sl, ha trionfato anche nei 1500 sl agli Europei di Nuoto a Glasgow, in Scozia. Medaglia d’argento per la tedesca Sarah Koehler, bronzo per l’ungherese ...

Allerta Meteo - tra caldo e maltempo : violenti temporali pomeridiani in Italia - e in Europa si forma una maxi Squall-Line [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...