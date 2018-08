Esplode un deposito di armi in Siria | almeno 39 morti

Siria - Esplode un deposito di armi : i morti sono 39 - tra cui 12 bambini - : Sale a 39 il numero delle persone rimaste uccise nell'esplosione di un deposito di armi in Siria , al confine con la Turchia. Tra loro anche 12 bambini . Molti i feriti. Lo hanno reso noto l'...

Siria - a Idlib Esplode un deposito d'armi : morti almeno 12 civili : Un'esplosione di origine ignota a un deposito di armi in Siria, a Idlib, ha ucciso almeno 12 civili. Lo fa sapere l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. La deflagrazione avrebbe fatto crollare ...