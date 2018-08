Esame patente superato senza sapere l' italiano

Patente - oltre sei milioni di italiani bocciati all'Esame di guida : Respinti il 15% degli uomini e il 20,4% delle donne. I peggiori automobilisti nel Centro Italia: bocciato uno su cinque

Auto : sei milioni di italiani bocciati all'Esame per patente guida : Auto: sei milioni di italiani bocciati all'esame per patente guida In media le donne vengono bocciate di più (20,4%), ma sono tantissime le persone che lo hanno dovuto ripetere almeno una volta. La più temuta è la prova pratica Parole chiave: ...

