Erdogan denuncia un complotto Usa per defenestrarlo | ' Hanno fallito un golpe | tentano con

Elezioni in Turchia - il presidente Erdogan verso la riconferma : l’opposizione denuncia brogli : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan va verso la riconferma. Stando agli exit poll che si stanno diffondendo in queste ore, Erdogan avrebbe raggiunto oltre il 50 per cento dei consensi sia alle presidenziali sia alle parlamentari. L'opposizione denuncia brogli e sostiene che lo sfidante repubblicano Ince sarebbe in vantaggio.Continua a leggere