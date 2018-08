Emma | video in mutande | e Borriello… Social in tilt | gossip alle stelle È successo tutto

Emma Marrone video in mutande : Borriello commenta - fan scatenati : Emma Marrone pubblica uno spassoso video e sbucano le mutande: Borriello le nota e commenta, la cantante risponde e i fan si scatenano Emma Marrone è di ottimo umore ed è in vena di spasso e goliardia. Così, ecco che su Instagram pubblica un video tutto da ridere mentre è alle prese con un balletto […] L'articolo Emma Marrone video in mutande: Borriello commenta, fan scatenati proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone balla la Kikichallenge nel frigo : la sua versione è tutta da ridere Video : Anche Emma è incappata nel Kikichallenge, l'ultima moda social che impazza tra i ragazzi. Solo che invece di ballare per strada con lo sportello dell'auto aperto - come vorrebbe la...

Emma balla la Kikichallenge nel frigo : la sua versione è tutta da ridere Video : Anche Emma è incappata nel Kikichallenge, l'ultima moda social che impazza tra i ragazzi. Solo che invece di ballare per strada con lo sportello dell'auto aperto - come vorrebbe la...

Maniac : la serie Tv Netflix con Emma Stone (VIDEO) : Maniac vivrà il suo lancio il prossimo 21 settembre 2018. La miniserie tv di Netflix vanta Emma Stone e Jonah Hill come protagonista di uno show che li vedrà nei panni di Annie Landsberg e Owen Milgrim. La trama di Maniac ci porterà lungo un mondo parallello al nostro, creato da Patrick Somerville e diretto da Cary Fukunaga. Maniac trama e anticipazioni Annie e Owen sono dei perfetti estranei, ma hanno qualcosa in comune. Entrambi infatti hanno ...

Vi ricordate di GEmma Del Sud? La youtuber spiega perché era sparita da You Tube (VIDEO) : Gemma Del Sud spiega perché era sparita da You Tube – la verità sul suo “ritorno” (VIDEO) Qualche giorno fa una delle mie b!tches mi ha parlato del ritorno di Gemma Del Sud e dopo la mia insistenza mi ha anche passato un nuovo video della vera regina di You Tube Italia. Dopo il mio articolo mi avete contattato in centinaia per chiedermi notizie di Gemma e anche per darmi informazioni su questo “ritorno” misterioso. Un mio lettore mi ha ...

La trama della nuova serie Maniac su Netflix con Emma Stone che promette di diventare un’ossessione già dal trailer (video) : Sarà una commedia dark con un cast all-star la grande scommessa di Netflix, che ha rilasciato il trailer teaser della nuova serie Maniac con Jonah Hill ed Emma Stone disponibile in streaming dal 21 settembre. I due attori appaiono seduti ad un tavolo uno di fronte all'altra mentre si fissano inermi e diversi colori si alternano sullo sfondo mentre una voce fuori campo spiega allo spettatore che la mente "può essere aggiustata". Un teaser ...

Emma Marrone - foto in bikini e critiche/ Video : una settimana fa lo sfogo sulla cucina sporca : Emma Marrone pubblica su Instagram una foto in costume e conquista i fan. Poi un duetto con un tassista a Roma diventa virale: cantano “Estate” e lo show fa impazzire tutti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 23:29:00 GMT)

Emma MARRONE - FOTO IN BIKINI E CRITICHE/ Video : "basta! non me lo merito!" : EMMA MARRONE pubblica su Instagram una FOTO in costume e conquista i fan. Poi un duetto con un tassista a Roma diventa virale: cantano “Estate” e lo show fa impazzire tutti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 20:31:00 GMT)

Emma Marrone - foto in bikini e duetto con tassista a Roma/ Video : l'ira di un fan : Parli di rispetto - ma... : Emma Marrone pubblica su Instagram una foto in costume e conquista i fan. Poi un duetto con un tassista a Roma diventa virale: cantano “Estate” e lo show fa impazzire tutti. "Cara Emma, forse hai dimenticato di essere un personaggio pubblico pure quando sei in vacanza e non solo quando sei in tv a fare bei discorsetti". Non si arrende il fan di Emma Marrone, che nel suo lungo post ha accusato l'ex allieva di Amici di non essere ...

Emma MARRONE - FOTO IN BIKINI E DUETTO CON TASSISTA A ROMA/ Video : un fan indignato : "Hai superato il limite" : EMMA MARRONE pubblica su Instagram una FOTO in costume e conquista i fan. Poi un DUETTO con un TASSISTA a ROMA diventa virale: cantano “Estate” e lo show fa impazzire tutti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 17:34:00 GMT)

Emma Marrone duetta con un tassista romano - il video fa impazzire il web : Cosa c'è di meglio che cantare mentre si sta in macchina? Chiedetelo a Il Duca40, il tassista romano che qualche giorno fa ha accompagnato Emma Marrone in aereoporto e l'ha inviata a...

Emma Marrone duetta con il tassista intraprendente - il divertente VIDEO amatoriale : Emma Marrone duetta con un tassista intraprendente, in viaggio verso l’aeroporto la pugliese accetta la proposta del cantante improvvisato “Ragazzi Emma Marrone che mi canta in macchina non ha prezzo, è come MasterCard“, così l’intonato e divertente tassista che ha duettato con Emma Marrone commenta il VIDEO postato sui social. “Il Duca 40”, questo è il nome utente del cantante improvvisato su Instagram, ...

Emma Marrone duetta con un tassista romano - il video fa impazzire il web : Cosa c'è di meglio che cantare mentre si sta in macchina? Chiedetelo a Il Duca40, il tassista romano che qualche giorno fa ha accompagnato Emma Marrone in aereoporto e l'ha inviata a...

Emma Marrone show - il duetto con il tassista romano! Ecco il video che sta facendo il giro del web! (VIDEO) : Riconosciuta all’istante, la cantante Emma Marrone, non si è tirata indietro. Il video sta facendo il giro del web “Canta che te passa” si dice a Roma e qualcuno la prende alla lettera. Duca40 è il tassista canterino di Roma. Amante e grande esperto di musica italiana, riesce a travolgere con la sua energia i clienti, coinvolgendoli in veri e propri show durante il tragitto. Li convince proprio tutti, come si può notare sul ...