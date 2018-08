Emma Marrone video in mutande | Borriello commenta | fan scatenati

Emma Marrone balla la Kikichallenge nel frigo : la sua versione è tutta da ridere Video : Anche Emma è incappata nel Kikichallenge , l'ultima moda social che impazza tra i ragazzi. Solo che invece di balla re per strada con lo sportello dell'auto aperto - come vorrebbe la...

Emma Marrone/ "Se sei una persona educata - sei un po' sfigata" (Maurizio Costanzo Show - replica) : Emma Marrone , la nota cantante salentina aveva parlato di cyberbullismo durante la puntata del Maurizio Costanzo Show che va in onda stasera in replica su Rete 4.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 07:03:00 GMT)

Emma Marrone/ Dopo l’attacco di un fan viene difesa da Mattia Briga : “Anche con me hai sempre fatto le foto” : Dopo l'attacco di un fan, di essere stata scortese durante un loro incontro, Emma Marrone è stata difesa dall'amico Mattia Briga : "Con me, le foto, le hai sempre fatte"(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Emma Marrone : la felicità - il tour - il rischio e le foto con i fan dopo la polemica : Emma Marrone risponde alle domande dei fan: cos’è la felicità per la cantante Le domande delle Instagram stories stanno coinvolgendo sia le persone comuni che i personaggi del mondo dello spettacolo. Anche la cantante Emma Marrone si è lasciata andare alle domande dei suoi fan. Vediamo alcune sue risposte. Sono sicuramente molte le domande poste […] L'articolo Emma Marrone : la felicità , il tour , il rischio e le foto con i fan dopo la ...

Federica Pellegrini e la gaffe sotto il post di Emma Marrone : la nuotatrice azzurra costretta a correggere il tiro! [FOTO] : Federica Pellegrini e la gaffe sotto la foto social di Emma Marrone , la nuotatrice fa un complimento fuori luogo alla cantante pugliese Federica Pellegrini commenta l’ultima foto social di Emma Marrone . La cantante ha post ato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare con la frangetta ed il commento della nuotatrice italiana è spiccato tra gli altri. “Ma quanto figa stai diventando? Ancor più di prima“, scrive ...

Emma Marrone con la frangia - lo scivolone di Federica Pellegrini tra i commenti : ecco la gaffe!!! : La foto di qualche anno fa di Emma Marrone infiamma i social, ma la campionessa di nuoto Federica Pellegrini commette errore “Non era proprio male la frangetta?”. Emma Marrone accende la miccia su Instagram, pubblicando una foto di qualche anno fa, e i follower si scatenano. Alcuni preferiscono il look di oggi, altri le consigliano di riprovare, ma tutti sono d’accordo su una cosa: frangia o no, Emma è una “gran ...

Emma Marrone e Federica Pellegrini : la gaffe sulla foto di "quando era giovane" : Emma Marrone posta un foto su Instagram e Federica Pellegrini fa una gaffe . La foto di Emma Marrone è stata decisamente apprezzata dai follower. Ma anche un po' datata, anche se non tutti...

Emma Marrone : foto vintage con gaffe - della Pellegrini - : La ex campionessa olimpica Federica Pellegrini , ora molto vicina al mondo dello spettacolo, ha commentato: 'Ma quanto stai diventando f**a? Anche più di prima'. Fabrizio Corona: dopo Silvia Provvedi ...

Emma Marrone super sui social. Ma Federica Pellegrini commenta e fa una gaffe : “Non era proprio male la frangetta?”. Emma Marrone accende i fan su Instagram. La cantante salentina ha pubblicato una foto di qualche anno fa, scatenando una pioggia di commenti. Alcuni preferiscono il look di oggi, altri le consigliano di riprovare, ma tutti sono d’accordo su una cosa: frangia o no, Emma è una “gran figa”. C’è poi anche un commento di Federica Pellegrini , che nell’esprimere un ...

Emma Marrone e la foto con la frangetta - Federica Pellegrini commenta e fa una piccola gaffe : Una foto decisamente apprezzata dai follower, quella postata su Instagram da Emma Marrone . Ma anche un po' datata, anche se non tutti se ne sono accorti. Tra i meno attenti c'è stata...

Emma MARRONE/ Apre la serata a Ostuni con "Mi parli piano" e "Il paradiso non esiste" (Battiti Live 2018) : EMMA MARRONE è ormai una presenza fisa del Battiti Live . La cantante è tra i protagonisti della prima puntata in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:26:00 GMT)

BATTITI LIVE 2018/ Prima tappa Ostuni - cantanti e diretta. Apre l'artista di casa Emma Marrone (Italia 1) : BATTITI LIVE 2018 , la Prima tappa da Ostuni in onda oggi, giovedì 2 agosto, in Prima serata su Italia 1: diretta e cantanti . Sul palco Emma Marrone , Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Emma Marrone/ Ancora una volta al centro del gossip per via di un duro scontro con un fan (Battiti Live 2018) : Emma Marrone è ormai una presenza fisa del Battiti Live. La cantante è tra i protagonisti della prima puntata in onda questa sera, giovedì 2 agosto, su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 08:29:00 GMT)