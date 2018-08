Emergenza caldo a Roma | al Colosseo acqua gratis | i turisti si proteggono dal caldo

Caldo - torna l’Emergenza siccità : il Po scende a meno 3 metri - giù i grandi laghi : “Il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è sceso ben oltre tre metri sotto lo zero idrometrico ma in calo sono anche i grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 66% del lago di Garda ad appena il 32% del lago Maggiore fino al 17% del lago di Como.” È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del grande Caldo e dell’assenza di precipitazioni. “I livelli del più grande ...

Bari - piano operativo Emergenza caldo : i dati degli interventi di luglio : ... tra cui un' alta percentuale di anziani, frequentare balere estive, i momenti di sensibilizzazione, gli spettacoli e i laboratori artigianali, presso lo spazio allestito a Pane e Pomodoro e così il ...

Emergenza caldo - in 10 anni 24mila morti in 23 città : a Roma le vittime sono quasi 8mila : Emergenza caldo. 'Tra il 2005 e il 2016 in 23 città italiane le ondate di calore hanno causato 23.880 morti e soltanto a Roma , dal 2000, sono circa 7.700 le morti attribuibili alle ondate di calore' .

Genova - gli anziani e l’Emergenza caldo : il test del numero verde tra attese e centri chiusi : Il test de Il Secolo XIX: tanti tentativi e poche risposte per un servizio dimezzato in una situazione di allerta.

Emergenza caldo - oggi boom al pronto soccorso del Cardarelli : Sono stati 300 i pazienti che, da stamattina, si sono presentati al pronto soccorso del Cardarelli per l'Emergenza caldo. È quanto fa sapere, intervenendo in aula, Vincenzo De Luca,...

Emergenza caldo in Svizzera : l’esercito porta l’acqua alle mucche degli alpeggi : Mobilitati anche gli elicotteri dell’esercito in Svizzera per abbeverare le mucche sugli alpeggi, a causa della siccità: l’intervento è avvenuto nei cantoni di San Gallo, Glarona e Appenzello interno, ha spiegato il portavoce dell’esercito Daniel Reist citato dall’agenzia di stampa Keystone-Ats. Ad ogni alpeggio sono stati portati tra i 20.000 e i 40.000 litri d’acqua. In Svizzera è stato registrato il sesto mese di ...

Piano Emergenza caldo - Artemisia Lab sigla un accordo con il Comune : L'emergenza caldo passa anche per l'assistenza alle persone più deboli, in primis gli anziani. Quest'anno entra nel Piano di emergenza del Comune anche Artemisia Onlus che ha siglato con il ...

Meteo - Emergenza caldo : oggi bollino rosso in sei città - : Il ministero della Salute segnala temperature a Livello 3, il più alto, a Bologna, Bolzano, Torino, Genova, Perugia e Pescara. Domani allerta massima anche a Campobasso, Firenze e Rieti. Avviato il ...

Caldo - è Emergenza incendi : situazione critica in tutta Europa : I vigili del fuoco di quasi tutta Europa – attraversata da un’ondata di Caldo afoso – continuano a combattere gli incendi, mentre le autorità hanno lanciato un’allerta per le temperature elevatissime, in molte zone del Vecchio Continente vicine al record storico. Ecco un riepilogo della situazione: – GRECIA: SCARICABARILE – In Grecia è partito lo “scaricabarile” dopo i devastanti incendi boschivi ...

Caldo killer - in Giappone oltre 60 morti : stato di Emergenza per disastro naturale : L'inusuale ondata di calore che ha colpito il Paese orientale sta causando numerosi disagi alla popolazione e decine di morti tra gli anziani. Nel Paese del resto non c'è la cultura dell'aria condizionata come in occidente e tanti uffici e case non hanno riparo dalle temperature record che superano i 40 gradi.Continua a leggere