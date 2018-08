Elkann | ' È la Juve più forte di sempre'

Ziliani risponde a John Elkann : 'Juventus famosa per il record assoluto di finali perse e per Moggi' : Il club famoso nel mondo per il record assoluto di finali # Champions perse, per # Moggi e per il più grande scandalo di corruzione sistematica della storia del calcio. Comments comments

Juventus - Elkann : "Ronaldo e la Juve? Per la più forte c'è il più forte" : 'Per la squadra più forte al mondo avere il giocatore più forte del mondo è un buon connubio'. John Elkann torna a Villar Perosa dopo quattro anni per Juve A-Juve B e nelle dichiarazioni in tv testimonia l'entusiasmo da Cristiano Ronaldo di questi giorni di Juventus. ...

Elkann - Juve tra più forti della storia : TORINO, 12 AGO - "La Juventus è tra le squadre più forti del mondo e questa, poi, è una delle più forti di sempre. A Villar Perosa festeggiamo quanto ottenuto, ci sono due coppe, e riflettiamo su quanto vogliamo conquistare. Le ambizioni sono sempre grandi". ...

Juve - Ronaldo : doppia villa con palestra - piscina e John Elkann come vicino : La casa c'è, ma non si vede. È immersa in un bosco che la rende praticamente invisibile, però allo stesso tempo è vicina al centro, e pare che sia proprio questo ad aver conquistato Cristiano Ronaldo. ...

SERGIO MARCHIONNE - CONDIZIONI DI SALUTE E 'MISTERI'/ "Così John Elkann comanderà in Fca - e Juventus - " : SERGIO MARCHIONNE, CONDIZIONI di SALUTE e ultime notizie; come sta? Dal tumore alle complicanze alla spalla. Silenzio assoluto da Fca: ecco perchè.

Juventus - ecco il nuovo pullman : design zebrato voluto da Lapo Elkann : La Juventus inaugura la stagione con un pullman nuovo di zecca: spiccano i colori bianconeri L'articolo Juventus, ecco il nuovo pullman: design zebrato voluto da Lapo Elkann è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lapo Elkann : “Ronaldo? Non parlo di Juve oggi - solo di 500” : “Io oggi parlo di 500, non parlo di Juve, non parlo di calcio. Ne parleremo domani”. Così Lapo Elkann, a margine della presentazione della 500 spiaggina, dribblando le domande sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A chi gli chiedeva se sarebbe una bella festa, “si”, risponde, “ma ne parliamo domani”. (Adnkronos)L'articolo Lapo Elkann: “Ronaldo? Non parlo di Juve oggi, solo di ...

Ronaldo-Juventus - Lapo Elkann dice sì : 'Mi piacerebbe' : ROMA - La febbre Cristiano Ronaldo ha travolto il mondo Juventus e non poteva mancare l'opinione di Lapo Elkann che - pressato dai giornalisti durante la presentazione della nuova Fiat 500 'Spiaggina '58' a Garage Italia - ha provato a fare ...

Lapo Elkann : 'Ronaldo alla Juventus? Sarebbe bello' : TORINO - 'Oggi non parlo di Juve o di calcio. Parlo solo di Cinquecento'. Così Lapo Elkann a margine della presentazione della nuova Fiat 500 'Spiaggina '58' a Garage Italia, ai giornalisti che gli ...