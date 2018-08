Elena Tambini | la nuova Diletta Leotta? ' Il mio stile è diverso Mi interessa più quello

Pressing torna su Canale 5 in seconda serata. Conduce Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi e Elena Tambini : Pierluigi Pardo Pressing torna su Canale 5. Lo storico programma d’approfondimento sportivo di Italia 1 riaprirà i battenti, dopo quasi vent’anni, sulla rete ammiraglia del Biscione in seconda serata, a partire dal 2 settembre p Rossi mo, terza giornata di Campionato. La rinnovata edizione di Pressing sarà condotta da Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi ed Elena Tambini , protagoniste dei recenti Mondiali Russia 2018 targati Mediaset. La ...

Ex arbitro e giornalista : Elena Tambini è la stella dei Mondiali - : Dopo la laurea in Economia a Milano ha fatto il suo esordio a Mediaset con il programma La moviola è uguale per tutti , in onda su Premium, lavorando poi alle trasmissioni Dentro i fatti e Quarto ...