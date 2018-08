Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 0-5 | tripletta di Lewandowski | nel finale Coman e

Pronostico Eintracht Francoforte vs Bayern Monaco - Supercoppa di Germania 12-8-2018 e Analisi : Supercoppa di Germania, Finale, Analisi e Pronostico di Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, domenica 12 agosto 2018. Primo trofeo per Kovac alla guida dei bavaresi? Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, domenica 12 agosto. Grande attesa per la finale di Supercoppa di Germania, il primo evento che aprirà ufficialmente la stagione alla Commerzbank-Arena di Francoforte. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano ...