E'nella sua casa londinese lo scrittore anglo-caraibico,di lontane origini indiane, Vidiadhar Surajprasadper lanele autore di numerosi romanzi, come "Una casa per Mr Biswas"e"Sull'ansa del fiume",e di numerosi saggi.Ne ha dato notizia la famiglia in un tweet all'agenzia Press Association.Aveva 85 anni. Questa la motivazione del: "Per aver unito una descrizione percettiva a un esame accurato incorruttibile costringendoci a vedere la presenza di storie soppresse".