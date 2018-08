“È morta” Ma al funerale di una bambina accade l’impensabile Dopo giorni di cure | per

caffeinamagazine

(Di domenica 12 agosto 2018) È vero che la prima cosa che verrebbe da dire,aver letto questa storia è: “Va bene, la cosa più importante è che si sia risolta così, come un miracolo”. Però a mettersi nei panni di questa mamma è davvero dura.alcunidiin ospedale, i medici si erano affrettati a dichiarare la morte della bimba tra lo strazio dei parenti ma quando tutta la famiglia si è riunita per la veglia funebre di addio e i funerali, ha scoperto con orrore che in realtà la piccola di soli 7 mesi respirava ancora. È la terribile storia di malasanità che arriva dall’Honduras dove una madre, Ivis Montoya, ha scoperto solo in chiesa che la sua piccola, dichiarata morta lo stesso giorno dai medici con tanto di certificato, in realtà era ancora viva. (la foto) La, Keilin Johanna Ortiz Montoya, era stata ricoverata all’inizio di agosto ...