È domenica 12 agosto la notte delle stelle cadenti 

Programmi TV di stasera - domenica 12 agosto 2018. Su Canale5 Zucchero – Wanted - tutta un’altra storia : Zucchero Rai1, ore 21.25: L’Allieva – Replica Fiction di Luca Ribuoli del 2016, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Un tuffo al cuore: Sarà vero che in amore vince chi fugge? Arthur è partito e Alice, che non ha sue notizie da giorni, è nel panico. Intanto, una tuffatrice muore durante una gara. Secondo Claudio, è un caso evidente di doping… conclusione che però sarà smentita dall’esito di un’autopsia. ...

Il film da vedere domenica 12 agosto : Ride along 2 – Un poliziotto ancora in prova [PRIMA TV] : Ice Cube e Kevin Hart tornano nei panni di James Payton e Ben Barber in Ride along 2 – Un poliziotto ancora in prova, il film da vedere nella serata di domenica 12 agosto! Questa volta la “strana coppia” di poliziotti (che stanno per diventare cognati in quanto Ben sposerà a breve la sorella di James) sarà in missione a Miami per sgominare un traffico di droga. film da vedere, 12 agosto: Ride along 2 – Un poliziotto ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e startlist di domenica 12 agosto. Come vederlo in tv : Sarà possibile guardare l'ultimo giro del PGA Championship 2018 in diretta tv su Sky Sport Golf HD , oppure in diretta streaming su tablet, pc o smartphone con l'applicazione SkyGo . Di seguito, la ...

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di domenica 12 agosto : Ultima giornata di gare agli European Championships 2018. Andiamo a scoprire le speranze di medaglia dell’Italia. ATLETICA Molto incerto il panorama della maratona femminile. Favorita appare la bielorussa Volha Mazuronak, tuttavia la sensazione è che possa accadere di tutto. Cercherà di sorprendere l’azzurra Sara Dossena. Anche in campo maschile, dove sarà assente Daniele Meucci, gli azzurri non partono con i favori del pronostico. ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 12 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi domenica 12 agosto si chiudono gli Europei 2018 di Atletica leggera, ultima giornata con l’assegnazione di ben dieci titoli. Si incomincia in mattinata con le due maratone, poi in serata la grande abbuffata che farà calare il sipario all’Olympia Stadium di Berlino. Le due staffette veloci, la sfida nell’alto maschile, la battaglia su 1500 e 5000 per le donne, il triplo uomini, il martello donne e le siepi femminili per ...

Tuffi - Europei 2018 : domenica 12 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Settima ed ultima giornata degli Europei di Tuffi. Tornano sul trampolino Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro femminile dai 3m. Esordio nella rassegna continentale per Vladimir Barbu, che sarà protagonista dalla piattaforma. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari piattaforma maschile ore 13.30: Finale sincro femminile 3m ore 14.40: Finale piattaforma maschile ITALIANI IN gara Piattaforma Maschile: Vladimir Barbu Sincro 3m Donne: ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara domenica 11 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi domenica 11 agosto è in programma l’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera, ultimi italiani protagonisti a Berlino per chiudere in bellezza. Si parte in mattinata con le due maratone dove Sara Dossena e Stefano La Rosa possono togliersi delle soddisfazioni importanti senza dimenticarsi di Catherine Bertone ed Eyob Faniel. In serata poi le due 4×100, quella maschile con Filippo Tortu e compagni può togliersi ...

Festa del mare a Bari - gli appuntamenti per domenica 12 e lunedì 13 agosto : E ora Bari ricorda l'indimenticato dj del Rainbow e del Renoir nell'ambito della 'Festa del mare', la rassegna di spettacoli promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e startlist di domenica 12 agosto. Come vederlo in tv : Brooks Koepka va a caccia del terzo Major in due anni e guida la classifica del PGA Championship 2018 con 2 colpi di vantaggio sull’australiano Adam Scott, grande protagonista del terzo round, e con 3 lunghezze su Jon Rahm, Rickie Fowler e Gary Woodland, scivolato indietro dopo aver virato davanti a tutti al giro di boa. Ma in corsa per la vittoria sul percorso par 70 del Bellerive Country Club c’è anche Tiger Woods, autore di uno ...

MotoGP - GP Austria 2018 oggi (domenica 12 agosto) : come vederla in tv su Sky e TV8. Orari e palinsesto : Dopo le intense e vibranti qualifiche di ieri, è tempo di fare sul serio al Red Bull Ring. Le tre classi, infatti, sono pronte per i rispettivi Gran Premi, che inizieranno a delineare le classifiche generali. Prima delle gare, tuttavia, come consuetudine, i piloti saranno impegnati nei Warm-up per definire gli ultimissimi dettagli sulle loro moto. Il programma di questa giornata incomincerà alle ore 8.40 con il Warm-up della Moto3, gli ultimi 20 ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 12 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Si disputano oggi le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria: si tratta dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-Filippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno ...