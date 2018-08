E' diventata virale | la lettera sui vaccini indirizzata alla Senatrice Taverna

Cardi B è diventata mamma. E la foto è già virale : Cardi B è diventata mamma per la prima volta. Lo annuncia lei stessa con una meravigliosa foto su Instagram che la ritrae nuda, con il pancione, in mezzo ad un mare di fiori colorati: «Non esiste sensazione migliore», è il commento della giovane rapper, all’anagrafe Belcalis Almanzar, classe 1992. Sui social è stato rivelato anche il nome della piccola, Kulture Kiari, omaggio al papà Kiari Kendrell Cephus, meglio conosciuto come Offset, che ...

La foto di Melania seduta da sola nella Sala Ovale circondata dai giornalisti è diventata virale (per il motivo sbagliato) : Il presidente e Melania Trump hanno dato il benvenuto a Re Felipe VI e alla regina Letizia di Spagna alla Casa Bianca per un tea party vecchio stile durante il viaggio dei reali negli Stati Uniti. Filippo e Letizia sono arrivati negli States per celebrare i trecento anni di amicizia dei due Paesi. In vista degli incontri ufficiali, le due coppie hanno posato all'esterno della Casa Bianca per le foto di rito. Melania indossava un vestito con una ...