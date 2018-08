ilfattoquotidiano

: Ellie Holman è “libera di tornare a casa”. La Procura di Dubai ha “deciso di far cadere le accuse e di rimpatriare”… - italianaradio1 : Ellie Holman è “libera di tornare a casa”. La Procura di Dubai ha “deciso di far cadere le accuse e di rimpatriare”… - italianaradio1 : Dubai, liberata la turista svedese arrestata dopo aver bevuto vino in aereo - Noovyis : Un nuovo post (Dubai, liberata la turista svedese arrestata dopo aver bevuto vino in aereo) è stato pubblicato su P… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Ellie Holman è “libera di tornare a casa”. La Procura diha “deciso di far cadere le accuse e di rimpatriare” la– ma residente in Inghilterra – che ha raccontato dipassato tre giorni in una prigione emiratina con la figlia di quattro anni perun calice diofferto dalla compagnia aerea sul volo proveniente da Londra. “Non posso credere che sia finita”, è stato il commento della dentista del Kent al Daily Mail. La donna pensava di dover passare un anno negli Emirati Arabi Uniti in attesa del processo, con una probabile condanna.Holman ha raccontato che il 13 luglio è stata fermata in aeroporto da un funzionario dell’immigrazione a causa di un visto scaduto.un diverbio con l’uomo – “scortese” e “sprezzante” secondo la donna – alla Holman è stato chiesto se avesse assunto alcolici. La dentista ha ammesso diun bicchiere difornito insieme al suo pasto a bordo dell’della compagnia Emirates Airlines. Ma il consumo di alcolici è rigidamente regolato nel paese arabo: è vietato bere ed è “illegalee alcol nel sangue, anche si beve su undella compagnia di”, ha spiegato l’associazione Detained che si occupa di aiutare le persone in carcere negli Emirati Arabi Uniti e che ha denunciato il caso di Holman. La donna, dunque, è stata sottoposta alle analisi del sangue ed è stata