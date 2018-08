Dopo la sentenza in Usa | più vicino il bando assoluto per il glifosato in Italia?

Luciano Moggi - la sentenza impietosa sul calcio italiano : Dopo calciopoli - ecco com'è ridotto : Facendo ovviamente una prima doverosa premessa sull' attuale stato di salute del mondo pallonaro, del dopo calciopoli, che si accinge a riprendere la propria attività nel caos più completo. ...

Tiziana Cantone - dai video hot al suicidio/ L'ex Sergio Di Palo : “Qualcosa l'avrà turbata Dopo la sentenza...” : Tiziana Cantone, dai video hot al suicidio: la verità delL'ex Sergio Di Palo nel racconto fornito ai magistrati. “Qualcosa l'avrà turbata dopo la sentenza...”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:36:00 GMT)

Milano - 22enne drogata e stuprata : condannati Guarnieri - Caputo e Coazzotti/ Video - urla in aula Dopo sentenza : Milano, 22enne narcotizzata e violentata con droga dello stupro: condannati a 12 e 8 anni a Guido Guarnieri, Mario Caputo e Marco Coazzotti. Video, urla e tensioni in aula dopo la sentenza(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:12:00 GMT)

Sentenza Parma - la reazione di Faggiano Dopo la penalizzazione : Sentenza Parma – Il Parma ha salvato la Serie A ma dovrà partire con 5 punti di penalizzazione nella prossima stagione del massimo campionato, il club ha annunciato ricorso. Ecco la reazione di Faggiano dopo la penalizzazione ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ciciretti? Siamo vicini, speriamo di effettuare oggi le visite mediche. Ha dimostrato qualità importanti, ora deve mostrare di essere in grado di giocare in A e ...

Caso Parma - risolto il “giallo” del ricorso Dopo la sentenza : la società si appella alla Corte Federale : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale Federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale Federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...

Caso Parma - risolto il “giallo” del ricorso Dopo la sentenza : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...

Parma - Dopo la sentenza spazio al mercato : arriva un altro colpo di Faggiano! : Parma pronto a rafforzarsi dopo aver tirato un grande sospira di sollievo in merito alla sentenza a seguito degli sms di Calaiò Il Parma ha tirato un sospiro di sollievo, non sarà retrocessa in Serie B, ma partirà da un pericoloso -5 in classifica nel prossimo campionato di Serie A. Per colmare questo piccolo gap con le altre squadre, il ds Faggiano sta tentando di rafforzare ulteriormente la rosa, regalando a mister D’Aversa nuove ...

Milan riammesso in Europa League - le reazioni Dopo la sentenza del Tas : La sentenza del Tas ha dato ragione al Milan, i rossoneri potranno disputare la prossima Europa League. Un obiettivo importantissimo quello ottenuto dal club rossonero, con l'UEFA che ha accolto il ...

Domani Milan al Tas - sentenza Dopo le 18 : L'udienza davanti al collegio di tre arbitri del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna inizierà domattina alle 9.30 e il dibattimento proseguirà dopo pranzo con interventi programmati fino alle ...

Roma - ucciso Dopo inseguimento sul Gra - sentenza ribaltata : poliziotto condannato a 8 mesi : sentenza ribaltata in appello per la vicenda della morte di Bernardino Budroni , il giovane Romano ucciso in un inseguimento con le forze dell'ordine sul Gra di Roma . La prima Corte d'appello ha ...

Sentenza Veronica Panarello - le lacrime Dopo la rabbia : “Come ha fatto mio marito a sedere vicino all’assassino di Lorys?” : L'avvocato di Veronica Panarello racconta a Fanpage.it cosa è successo dopo lo scoppio d'ira della mamma di Lorys alla lettura della Sentenza di condanna a 30 anni. "dopo aver inveito contro il suocero Andrea Stival, seduto in aula al fianco del figlio Davide, Veronica è scoppiata in un pianto dirotto: come fa il mio ex a sedere accanto all'assassino di suo figlio?'.Continua a leggere

Sentenza Veronica Panarello - le lacrime Dopo la rabbia : “Come ha fatto mio marito a sedere vicino all’assassino di Lorys?” : Sentenza Veronica Panarello, le lacrime dopo la rabbia: “Come ha fatto mio marito a sedere vicino all’assassino di Lorys?” L’avvocato di Veronica Panarello racconta a Fanpage.it cosa è successo dopo lo scoppio d’ira della mamma di Lorys alla lettura della Sentenza di condanna a 30 anni. “dopo aver inveito contro il suocero Andrea Stival, seduto […] L'articolo Sentenza Veronica Panarello, le lacrime dopo la rabbia: “Come ...

Veronica Panarello choc Dopo la sentenza - insulta i giornalisti e urla al suocero : “Ti uccido con le mie mani” : Veronica Panarello choc dopo la sentenza, insulta i giornalisti e urla al suocero: “Ti uccido con le mie mani” dopo la lettura della sentenza d’appello che la condanna a 30 anni, Veronica Panarello si è scagliata contro il giornalista di QuartoGrado, Simone Toscano e contro il suocero, che ha minacciato: “Quando esco ti ammazzo”.Continua a […] L'articolo Veronica Panarello choc dopo la sentenza, insulta i giornalisti e ...

Veronica Panarello choc Dopo la sentenza - insulta i giornalisti e urla al suocero : “Ti uccido con le mie mani” : dopo la lettura della sentenza d'appello che la condanna a 30 anni, Veronica Panarello si è scagliata contro il giornalista di QuartoGrado, Simone Toscano e contro il suocero, che ha minacciato: "Quando esco ti ammazzo".Continua a leggere