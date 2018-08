Diretta Villar Perosa | Juventus day | segui la giornata sui social

Amichevoli in tv : la prima di Cristiano Ronaldo con la Juventus a Villar Perosa in Diretta su Sky : Cristiano Ronaldo Ha infuocato l’estate, quasi più dei Mondiali di calcio, ed ora il suo debutto in un’amichevole diventa evento meritevole di copertura televisiva. La prima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, nel tradizionale vernissage di Villar Perosa, sarà trasmesso in diretta su Sky. Juventus A vs Juventus B: l’amichevole di Villar Perosa in diretta su SkySport Serie A Domenica 12 agosto il canale 208 di ...

L’amichevole della Juventus a Villar Perosa - in streaming o in Diretta tv : Inizierà alle 17:30, e sarà soprattutto il momento di Cristiano Ronaldo per la prima volta con la Juventus The post L’amichevole della Juventus a Villar Perosa, in streaming o in diretta tv appeared first on Il Post.

Juventus A-Juventus B - Villar Perosa 2018 : formazioni ufficiali e partita in Diretta live : Juventus A-Juventus B, amichevole Villar Perosa: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.