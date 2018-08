Dieta contro la ritenzione idrica | 7 cibi per combatterla

Dieta contro il bruciore di stomaco : cibi ammessi e cibi proibiti : Il bruciore di stomaco si può combattere a tavola, seguendo la giusta Dieta e stando alla larga da cibi e bevande a rischio. Il bruciore di stomaco può essere un disturbo davvero irritante. Si tratta del sintomo più comune del reflusso gastroesofageo, che consiste in un rigurgito delle sostanze nel nostro stomaco , che avviene all’interno dell’esofago. Un processo scatenato dal malfunzionamento della valvola posta a separazione dei due organi. Le ...

Dieta contro ritenzione idrica : tre giorni a settimana : La Dieta da 1300 calorie contro la ritenzione idrica puo' essere seguita per tre giorni a settimana . Al mattino si beve acqua e limone.

Dieta contro stitichezza per dimagrire e ridurre gonfiore pancia : La Dieta contro la stitichezza dura due giorni e può dare sollievo all'intestino. Dona benessere fisico e depura l'organismo. Ecco il menù.

Dieta estiva : ecco cosa mangiare in spiaggia contro il caldo : In estate spesso si rimane tutto il giorno in spiaggia dove bisogna proteggersi dalle scottature ma anche mangiare i cibi giusti. La diet estiva