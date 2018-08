Danilo Toninelli | Stiamo pensando al ritiro della patente per chi usa smartphone

Ferrovie dello Stato - Danilo Toninelli nomina il nuovo Cda : Battisti amministratore delegato e Castelli presidente : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli annuncia la nomina del nuovo Cda di Ferrovie dello Stato: "Abbiamo messo due eccellenti manager interni all’azienda – Gianfranco Battisti come ad e Gianluigi Vittorio Castelli come presidente – che conoscono la struttura e sanno far marciare i treni".Continua a leggere

Il ministro Danilo Toninelli azzera i vertici di Ferrovie dello Stato : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli annuncia: "Ho appena firmato la decadenza dell'intero Cda di Ferrovie dello Stato". Il rinnovo per un altro triennio era arrivato a fine 2017 dal governo Gentiloni. L'Ad Renato Mazzoncini era Stato rinviato a giudizio per truffa e lo statuto Fs prevedeva la sua decadenza.Continua a leggere

Danilo Toninelli vuole ‘migliorare’ la Tav - M5s prima no poi sì : La galassia di chi ha votato in questi anni il M5s è sempre stata molto variegata, ma certamente al suo interno una componente forte anche se minoritaria è stata rappresentata da coloro che amano ambiente e territorio. Chiamiamoli ambientalisti, ecologisti o anche animalisti, comunque il concetto non cambia: loro votavano nella speranza del cambiamento. Adesso che il Movimento è passato dalle parole ai fatti gran parte di quel patrimonio di voti ...

Danilo Toninelli : "Rabbia e disgusto per i soldi sprecati sulla Tav". I no Tav : "L'opera va fermata" : "Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare rabbia e disgusto per come sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani. È stato enorme lo sperpero di danaro pubblico per favorire i soliti potentati, certe cricche politico-economiche e persino la criminalità organizzata". Lo scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli."Ricordate quel 'prenditore' che al telefono ...

Anas-Ferrovie - il ministro Danilo Toninelli : “La fusione è certamente sbagliata. Fatta senza capire perché” : La fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas “è certamente sbagliata perché è stata Fatta senza capire perché”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine di un convegno alla Camera. Una presa di posizione che si inserisce nel solco di quelle già espresse dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader leghista, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva detto infatti di ...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : “Alitalia tornerà compagnia di bandiera - il 51% sarà a controllo pubblico” : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastutture Danilo Toninelli annuncia la "nazionalizzazione" di Alitalia, ovvero il ritorno della compagnia aerea a compagnia di bandiera a controllo pubblico per il 51%. Anche il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sostiene la proposta.Continua a leggere

Danilo Toninelli - Alitalia : 'Deve restare italiana al 51 per cento' : Altri soldi pubblici finiranno ad Alitalia ? Secondo il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli , la compagnia aerea deve restare 'italiana', 'è importante' che lo sia. In una ...

Danilo Toninelli : rivedere i pedaggi autostradali per finanziare il reddito di cittadinanza : Dopo l'estate il discorso non potrà più essere rinviato: i 5 Stelle dovranno mettere mano al reddito di cittadinanza , il punto programmatico che con ogni probabilità gli ha fatto vincere le elezioni ...

Laura Ravetto - immigrati : 'Danilo Toninelli sta zitto e non sa utilizzare le proprie competenze' : 'Condivido l'approccio di Matteo Salvini ma un ministro come Toninelli sta zitto e non sa utilizzare le proprie competenze'. Laura Ravetto , ospite a L'aria che tira su La7, umilia il ministro delle ...

Danilo Toninelli e 'l'incrociatore' Vos Thalassa che non esiste da dodici anni : 'Orgoglioso della Guardia Costiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell' incrociatore italiano Vos Thalassa ', ha ...

Vos Thalassa - Danilo Toninelli si piega al ricatto : la voce sui tumulti a bordo : Ci sono stati tumulti a bordo della Vos Thalassa , secondo quanto riporta l' Agi citando 'fonti ben informate', il rimorchiatore che ha recuperato nella notte 66 persone al largo delle coste di ...

Roberto Saviano insulta Matteo Salvini e 'il suo burattino' Danilo Toninelli : 'Beceri - folli - criminali' : 'Non esiste più per questa politica degenerata alcuna differenza tra vita e morte - la spara subito grossissima -, tra dignità e mancanza di diritti, tra legge e illegalità'.

Danilo Toninelli - Matteo Salvini : 'Non siamo di destra - ecco perchè sui migranti lo appoggio' : Una lunga intervista. Per difendere l'operato del governo, e il suo in particcolare, e il 'rapporto' con Matteo Salvini . Danilo Toninelli, ministro dei Trasporti e Infrastrutture, è stato da più ...

Danilo Toninelli : “Daremo alla Libia fino a 12 motovedette - ma supportiamo l’Unhcr sui diritti umani” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, incontrando i rappresentanti dell'Unhcr (l'Alto commissariato Onu per i rifugiati), ribadisce la cessione di 12 motovedette alla Libia. L'operazione si inserisce nel cosiddetto "Piano Salvini", messo a punto dal ministro dall'Interno per potenziare le forze libiche impegnate nella lotta all'immigrazione illegale.Continua a leggere