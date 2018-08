DALLA PARTE GIUSTA Quale futuro per i nostri campeggi turistici?

Milan - Andrè Silva in partenza? Tentato DALLA Spagna : Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe andare in prestito con diritto di riscatto in Spagna, al Siviglia. Secondo Marca per una eventuale cessione definitiva del ...

L'Avellino riparte DALLA Serie D e da Gianandrea De Cesare : E' Gianandrea De Cesare il nuovo proprietario dell' Avellino Calcio . La scelta del sindaco di Avellino, Vincenzo Ciampi, coadiuvato dal dirigente comunale Luigi Cicalese e dal commercialista Gaetano ...

L'Avellino Calcio riparte DALLA Serie D : De Cesare sarà il nuovo presidente : Il nuovo presidente della Societa' Sportiva Avellino Calcio sara' Gianandrea De Cesare. E' stato lui, infatti, ad aggiudicarsi la manifestazione di interesse bandita dal comune irpino: a comunicare agli organi di stampa il nuovo proprietario del club nero-verde è stato il sindaco di Avellino, Dott. Vincenzo Ciampi, in una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di oggi, 9 agosto 2018, presso il palazzo di citta'. Il sindaco Ciampi, coadiuvato ...

Il Cesena riparte DALLA Serie D con un nuovo sponsor tecnico : Mizuno : Il Cesena FC e Mizuno annunciano di aver definito la partnership che vedrà l’azienda produttrice di attrezzature e abbigliamento sportivo, nata in Giappone nel 1906, al fianco degli atleti bianconeri per le prossime tre stagioni. In qualità di sponsor tecnico, Mizuno disegnerà e fornirà le divise ufficiali e tutto il materiale di allenamento e rappresentanza […] L'articolo Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico: ...

Temptation Island : Filippo Bisciglia DALLA PARTE di Gianpaolo? : Filippo Bisciglia elogia Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island Temptation Island 2018 si è conclusa ieri. Filippo Bisciglia ha raccontato infatti cosa accaduto alle sei coppie un mese dopo la fine del reality. Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta si sono detti addio durante l’ultimo falò. La coppia ha deciso di dividersi dopo il bacio della 30enne con il single Andrew e dopo aver capito che i loro obiettivi di vita non combaciavano ...

Infrastrutture : Toninelli - siamo DALLA PARTE cittadini e contro opere inutili - 2 - : ... prima le grandi opere cadevano dall'alto, dalla politica perché portavano vantaggi alla vecchia politica. Qui si ribalta: prima c'era il disinteresse dei cittadini, ora c'è prima di tutto l'...

I fossili : DALLA PARTE sbagliata della Storia : ... ma da quando c'è lui alla Presidenza non è partito nemmeno un nuovo progetto di centrale in Usa, anzi si sono continuati a chiudere impianti non più convenienti , 'è l'economia bellezza',. In Europa ...

Due anziani scappano DALLA casa di riposo per partecipare a un festival Metal : ecco dov’è successo : E’ successo venerdì scorso e a darne notizia è stata un’infermiera della casa di riposo in cui i due anziani erano ricoverati. I due sono infatti fuggiti di nascosto dalla casa di cura per partecipare al Wacken Open Air festival, una delle maggiori manifestazioni dal vivo dedicate alla musica Metal , conclusasi ieri a Wacken, nella regione dello Schleswig-Holstein. Ritrovati alle tre del mattino , i due anziani sono apparsi ...

LARA E MICHAEL - BIANCA ATZEI DALLA PARTE DELLA ZORZETTO/ Lei fa una dedica a Fabio Ferrara (Temptation Island) : BIANCA ATZEI scrive a LARA Rosie ZORZETTO su Instagram dopo il suo falò di confronto a Temptation Island 2018. Giorgia Lucini attacca la single Rita Cardinale.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:55:00 GMT)

Lara Rosie Zorzetto - Bianca Atzei e Giorgia Lucini DALLA sua parte/ Single Rita nel mirino (Temptation Island) : Bianca Atzei scrive a Lara Rosie Zorzetto su Instagram dopo il suo falò di confronto a Temptation Island 2018. Giorgia Lucini attacca la Single Rita Cardinale.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:20:00 GMT)

De Laurentiis acquista il Bari e riparte DALLA serie D : Il Bari calcio riparte dalla serie D con Aurelio De Laurentiis. Il sindaco del capoluogo pugliese indicherà alla Figc per l'assegnazione del titolo sportivo la Ssc Bari del patron del Napoli. È stato ...

Bari riparte DALLA D con De Laurentiis : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Il Bari calcio riparte dalla Serie D con Aurelio De Laurentiis. Il sindaco del capoluogo pugliese indicherà alla Figc per l'assegnazione del titolo sportivo la Ssc Bari del ...