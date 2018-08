Dal lavoro ai vaccini | la scure del governo M5S-Lega sui cavalli di battaglia Pd

Ragusa - scooter contro un camion : muoiono due giovani che tornavano Dal lavoro : Quella che si sta per descrivere è un'altra di quelle vicende [VIDEO] di cui non vorremmo mai sentire notizia ma che, invece, sempre più spesso riempiono le prime pagine dei giornali. Il drammatico episodio si è verificato a Ragusa, dove due ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale. Francesco Arrabito e Mirko Sokmani, infatti, rispettivamente di diciannove e di diciotto anni, sono morti a bordo di uno scooter a to di uno scontro ...

Dimmi di che segno sei e ti dirò come vivi lo stacco Dal lavoro : Basta lavoro! Le vacanze estive sono ormai dietro l’angolo per moltissimi italiani. E per fortuna ci sarà tempo per riposarsi e dimenticare per un po’ – i più fortunati anche diverse settimane di fila – incombenze, email e stress da lavoro. D’altronde ormai gli effetti negativi per fisico e mente del super lavoro (quello cioè che ruba spazio al tempo libero) sono noti a tutti: una dose eccessiva di lavoro, infatti, ...

Fox al lavoro sul film tratto Dalla serie I Griffin e su un nuovo progetto dedicato ai Simpson! : L'obiettivo era comunque quello di ideare una storia dedicata alle vite dei personaggi principali: " Non voglio che diventi una cosa in stile 'I Griffin devono salvare il mondo' ". Home News Fox al ...

Scooter contro un camion. Francesco e Mirko - 19 e 18 anni - muoiono : tornavano Dal lavoro : Tragedia nel Ragusano, lungo la strada per Punta Secca, nei pressi di Santa Croce Camerina. I due giovanni - di 19 e 18 anni - stavano tornando a casa dopo avere finito di lavorare in un ristorante. Il mezzo pesante era parcheggiato sul ciglio della strada ed era carico di plastica per le serre.Continua a leggere

Padova - donna scomparsa da nove giorni : doveva parlare con il datore di lavoro di 100mila euro scomparsi Dall’azienda : Prima una lite col marito, subito chiarita, poi un appuntamento con il datore di lavoro per parlare di un ammanco di denaro, 100mila euro. È il 30 luglio, Anna Fasol nel pomeriggio ha in agenda all’incontro con Lino De Poli, il titolare dell’azienda di carni di Tombolo (Padova) per cui lavora. Da quel momento sparisce: sono passati nove giorni e ancora non si hanno notizie della ragioniera 59enne di Cittadella, sposata e con una ...

Il Decreto dignità è legge - Dal lavoro al fisco : cosa cambia : (Foto Ansa) Il primo provvedimento bandiera del Governo Lega-5stelle è diventato legge: il Decreto dignità è stato approvato nella serata di ieri in Senato con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il provvedimento, targato Luigi Di Maio ed etichettato come bandiera di dignità per tutti i lavoratori, precari, imprenditori e cittadini italiani, era arrivato in Senato subito dopo l’approvazione alla Camera, e ha avuto l’ok definitivo a poche ore ...

Dal 2019 nuove regole delle Banche per contrastare lavoro nero e riciclaggio : A partire dal 1 gennaio 2019, ci saranno delle nuove regole da rispettare che sono conformi alle normative antiriciclaggio nell'ambito dei contanti, degli assegni ed anche i libretti nominativi. Queste nuove regole, rispetto alle precedenti, sono molto più severe e chi non le mette in regola potrebbe andare incontro a delle multe salate. Le novita' presto in arrivo L’Associazione bancaria italiana Abi, ha reso note tutte le novita' che ...

Violenza sulle donne e lavoro : il congedo previsto Dal Jobs Act : Retribuito al 100% per 90 giornate. Disparità fra categorie di lavoratrici, finanziamenti insufficienti ai Centri AntiViolenza e mancanza di denunce fra i principali ostacoli all'attuazione

Incidente sul lavoro a Vittoria - cade Dal tetto di una serra : trasferito a Catania : Incidente sul lavoro in contrada Alcerito Macchionne a Vittoria. Un 23enne e' precipitato dal tetto di una serra. Trasportato all'ospedale di Catania.

Esce Dal lavoro e sparisce - Samantha trovata morta : fermato il cognato dell’ex fidanzato : La 28enne era sparita nel nulla oltre una settimana fa all'uscita dal lavoro in ospedale. trovata morta dalla polizia inglese in una zona boschiva. Per la sua morte accusato il marito della sorella del suo promesso sposo con il quale aveva rotto pochi giorni prima della sparizione.Continua a leggere

LAVORO 4.0/ I pericoli per l'occupazione non vengono Dalle macchine : Viviamo un periodo di grande trasformazione tecnologica, in cui si rischia di rimanere prigionieri di fobie e ideologie, anche nel mondo del LAVORO. FRANCO AMICUCCI(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ L'imprenditore: flessibilità, un errore che porterà più disoccupazione, di D. PossiCONSIGLI NON RICHIESTI/ Come attrezzarsi, durante le vacanze, per trovare LAVORO, di G. Spanevello

MotoGp - Dall’Igna non sta nella pelle : “una doppietta che ripaga i nostri sforzi. Lorenzo? Ha fatto il suo lavoro” : La doppietta di Brno scatena il box Ducati, Gigi Dall’Igna non riesce a trattenere la felicità dopo la prestazione di Dovizioso e Lorenzo Una vittoria che mancava da dieci anni a Brno per la Ducati, riuscita a centrare addirittura una doppietta con Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo. Foto Alessandro La Rocca/LaPresse Una prestazione maiuscola quella del pilota italiano, che tiene a bada il compagno di squadra e Marc Marquez, ...

Lavoro : gli ammortizzatori sociali Dalla Fornero al Jobs Act : Il primo, del tutto inesistente in precedenza, ha riguardato il mondo della bilateralità, mentre il secondo, solo in parte già esistente, ha riguardato le politiche attive. Il collegamento ...

VISTA Dal SUD/ Gli autogol del Meridione che pesano su lavoro e Pil : I dati dell'ultimo rapporto Svimez mettono in luce una realtà non proprio felice per il Sud. Colpa anche dell'atteggiamento degli stessi meridionali.