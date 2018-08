Dà un passaggio a due stranieri senza documenti | condannato giovane

Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il confine tra Francia e Italia : Sabato un 26enne Italiano è stato condannato a 9 mesi e a una multa di 24mila euro dal tribunale di Aosta per favoreggiamento di immigrazione illegale, per aver provato a entrare in Italia con due migranti che aveva caricato in The post Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il confine tra Francia e Italia appeared first on Il Post.

Seregno - lite tra due ragazzini per un passaggio in bici : finiscono in ospedale : Fare o botte per una bicicletta. È accaduto a Seregno a metà settimana in pieno centro, davanti a Palazzo Landriani-Caponaghi, intorno alle 16.30. I due ragazzi, entrambi 14enni, si sono messi a ...

Ancona - auto sommersa dall’acqua in un sottopassaggio : i poliziotti si tuffano e salvano le due donne rimaste bloccate : Il Centro Italia è stato colpito dal maltempo e un’auto, con a bordo due donne, si ritrova bloccata e sommersa dall’acqua in un sottopassaggio ad Ancona. Nelle immagini, catturate da una famiglia che ha assistito alla scena e che ha chiamato i soccorsi, si vedono quattro agenti della polizia intervenire: due di loro si immergono per aprire le portiere della macchina e liberare le due donne rimaste intrappolate. Video Facebook/Angela ...

