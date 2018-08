Da Francia a Italia con Blablacar | ma con 2 irregolari | condannato

Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il confine tra Francia e Italia : Sabato un 26enne Italiano è stato condannato a 9 mesi e a una multa di 24mila euro dal tribunale di Aosta per favoreggiamento di immigrazione illegale, per aver provato a entrare in Italia con due migranti che aveva caricato in The post Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il confine tra Francia e Italia appeared first on Il Post.

Francia - primi test del “supertreno” : «Sfumata l’Italia - proviamo qui» | : Ok alle concessioni per la pista vicino a Limoges, in 12 anni la creazione di una linea commerciale completa

In Francia i primi test del treno supersonico. “Sfumata l’Italia - adesso ci proviamo qui” : «All’inizio abbiamo provato in Italia, con Ferrovie dello Stato. L’idea era costruire la nostra pista di prova per l’Hyperloop, il treno subsonico, a Bologna. Ma alla fine dell’anno scorso le trattative sono naufragate. E adesso in Italia è cambiato il governo e hanno azzerato i vertici dell’ente. Per il momento c’è poco da fare». Parla Sébastien G...

Triathlon - Europei 2018 : nella staffetta mista l’Italia giunge nona. Trionfo della Francia : Si chiude il programma degli Europei di Triathlon con la staffetta mista, nuova specialità olimpica che esordirà a Tokyo 2020: quattro atleti per nazione (due uomini e due donne) che percorrono 300 metri a nuoto, 6 km in bici e 1.5 km di corsa a testa. L’Italia, con Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti, Giorgia Priarone e Gregory Barnaby, giunge nona. Vince la Francia, davanti alla Svizzera, argento, ed al Belgio, bronzo. La prima frazionista ...

Staffetta 4x1.25 - Italia chiude al quinto posto. L'oro è andato all'Olanda - argento alla Germania - bronzo alla Francia : L'Italia ha chiuso al quinto posto la gara della Staffetta 4x1.25 km mista ai campionati Europei di nuoto in corso a Glasgow. Nelle fredde gare del Loch Lomond, temperatura 17.3,, L'oro è andato all'...

Medagliere European Championships 2018 : Italia prima per numero di podi! Francia alle spalle! : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : l’Italia va a caccia del podio nel team event. Olanda e Francia favorite : Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), terza gara del programma degli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Dopo i successi della cinque e dieci chilometri firmati dalla olandese Sharon van Rouwendaal e gli ori di Kristóf Rasovszky di Ferry Weertman tra gli uomini, i “caimani” delle acque libere si esibiranno nel team Event, una prova di squadra nella quale due ragazze e due ragazzi si cimenteranno ...

Francia - 3 italiani dispersi sul Bianco : 7.00 Tre alpinisti italiani, due uomini e una donna, sono dispersi sul versante francese del Monte Bianco dallo scorso martedì. Finora le ricerche hanno avuto esito negativo. "Sono state coinvolte molte guide ma non è emersa alcuna traccia", ha spiegato un portavoce della gendarmeria francese. Diversi gli itinerari che i tre alpinisti avrebbero potuto intraprendere dopo essere saliti sugli impianti di Grands Montets.

Allerta Meteo Estofex - prosegue il forte maltempo sull’Europa : Spagna - Francia - Germania e Italia a rischio di grandine - nubifragi e vento : Allerta Meteo – Livello di Allerta 2 emesso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per la Spagna settentrionale per grandine di grandissime dimensioni e forti raffiche di vento (livello 1 per la parte orientale del Paese). Anche la Francia meridionale riceve un’Allerta di livello 2 per gli stessi eventi, a cui si aggiunge la minaccia di nubifragi. Per l’Italia e le Alpi la minaccia di questi fenomeni è invece coperta dal livello 1, così ...

FINANZA E POLITICA/ Così l'Italia può liberarsi di Francia - Germania e spread : Se non vuole fare esplodere lo spread, e tagliare comunque le tasse, senza chiedere flessibilità all'Europa, per il Governo c'è una sola strada, spiega CARLO PELANDA

Caldo - la situazione meteo in Europa : le temperature sfiorano soglia 40°C tra Francia e Nord Italia - 44°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/7 ...