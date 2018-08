Da domani stop al pesce fresco da San Benedetto a Termoli e da Manfredonia a Bari

Rai - Cda : a domani dopo stop per Foa : 15.58 Il Cda della Rai ha preso atto dello stop della Commissione di Vigilanza alla nomina di Marcello Foa presidente e ha aggiornato la discussione a domani.

Ryanair - domani stop di 24 ore. Ira sindacati : 'Vogliono impedirci di scioperare' : Nuovo tentativo di Ryanair di limitare il diritto di sciopero. Alla vigilia dello stop di due giorni che scatta domani in Italia, solo il 25,, Belgio, Spagna e Portogallo e per il quale la compagnia ...

Ryanair - domani stop di 24 ore - la denuncia dei sindacati : 'Vogliono impedirci di scioperare' : domani sciopero di 24 ore di piloti ed assistenti di volo Ryanair delle basi italiane, con presidi negli aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino, Napoli Capodichino. A ...

Sciopero treni domani 21 e 22 luglio 2018/ Ultime notizie - stop Trenitalia - Trenord e Italo : info e orari : Sciopero domani 21 luglio e domenica 22 luglio 2018: info, orari e Ultime notizie sullo stop nazionale a trenitalia, Trenord e Ntv-Italo. Zero fasce garantite in quanto giorno festivo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Fs : sindacati - domani stop addetti a servizi pulizie : Roma, (AdnKronos) – domani, 20 luglio 2018, sciopero nazionale di tutti gli addetti dei servizi in appalto del Gruppo Fs Italiane. A confermare la protesta unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl TAF e Fast Mobilità spiegando ‘la protesta interesserà, garantendo le prestazioni indispensabili, per mezzo turno di ogni turno di lavoro gli addetti alla pulizia a bordo treno ed a terra, alla ristorazione, alle attività ...

Insurgent - il sequel di Divergent nella distopica Chicago di domani : Insurgent Insurgent, il secondo capitolo della trasposizione cinematografica dei romanzi di Veronica Roth “The Divergent Series”, è arrivato su Infinity. Questo episodio della saga ambientata nella Chicago del futuro ha incassato 297 milioni di dollari e ha ottenuto diverse candidature tra Mtv Movie Awards e Teen Choice Awards (dove è stata premiata Shailene Woodley come migliore attrice d’azione, conquistando insieme a Theo James anche il ...

Roma : Acea - domani stop acqua a Falcognana e Divino Amore : Roma – Acea Ato 2 comunica che “per consentire lavori di realizzazione di infrastrutture ferroviarie e’ necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 15 del giorno venerdi’ 13 luglio alle ore 7 di sabato 14 luglio su una condotta in via Ardeatina”. Di conseguenza, continua la nota, “si verifichera’ totale mancanza di acqua nelle zone Divino Amore, Borgo Lotti, Falcognana. È previsto invece un forte ...

Vitalizi : domani atteso stop alla Camera - ma M5S teme ‘sgambetto’ Lega : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Dovrebbe essere domani la giornata decisiva. Quella in cui l’ufficio di presidenza della Camera abolirà i Vitalizi, incassando il risultato di una delle battaglie fiore all’occhiello del M5S. Ma c’è un timore che agita i pentastellati: il dubbio di uno ‘sgambetto’ della Lega sulla strada dell’approvazione alla delibera Fico. Per questo, sin dalle prime ore del mattino, in ...

Ryanair - stop ai voli in Italia e in Europa il 25 e il 26 luglio E domani si ferma Trenord : Ventiquattro ore di stop del personale di cabina in Italia il 25 luglio, due giorni di agitazione dei loro colleghi in Portogallo, Spagna, Belgio

Campidoglio : Graduatoria nidi - domani lo stop : Roma – I cittadini che sono collocati nelle graduatorie definitive per l’iscrizione agli asili nido nell’anno educativo 2018-19 hanno ancora tempo per accettare, in modalità on-line, sul sito istituzionale di Roma Capitale fino al 28 giugno 2018, pena decadenza. Accettazione posto L’utente ammesso alla frequenza è tenuto ad accettare formalmente il posto offerto con il pagamento della quota contributiva dovuta per il mese di settembre. ...

Di Maio : da domani stop a vitalizi agli ex parlamentari : Roma – Di seguito il tweet di Luigi Di Maio. “domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile: il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d’oro. L’era dei privilegi è finita. #togliamoiprivilegi”. L'articolo Di Maio: da domani stop a vitalizi agli ex parlamentari proviene da RomaDailyNews.

Turchia : domani consegna F-35 da Usa nonostante stop Senato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scioperi : domani disagi nei trasporti - stop da Enav a ferrovie : Giornata di possibili disagi nei trasporti domani , 8 giugno, per una serie di Scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno sciopero nazionale del trasporto ...