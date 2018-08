Da Belen alle trasparenze della Ratajkowski Bellezze dal mondo in Sardegna

Belen RODRIGUEZ/ Foto : dai complimenti di Gina Lollobrigida alle critiche dei fan : BELEN RODRIGUEZ continua a dividere i social, Foto: dopo le critiche dei fan per le Foto del lato B, per la showgirl arrivano i complimenti di Gina Lollobrigida.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 05:39:00 GMT)

Tutti gli occhi su Belen - il lato b dell’argentina è la perfezione [GALLERY] : Belen Rodriguez si mostra super sexy sullo yacht, la showgirl argentina ed suo lato b mozzafiato ad Ibiza Un lato b da mettere in mostra quello di Belen Rodriguez e che l’argentina non disdegna a mostrare quasi in ogni foto social. Sullo yacht ad Ibiza dove si trova in vacanza, la bellissima showgirl con un micro tanga fa vedere il suo posteriore senza troppo pudore. Scorri la gallery per vedere più foto. Fai clic qui per vedere lo ...

Belen da tutte le angolazioni - la Rodriguez paparazzata sullo yacht è impeccabile : l’argentina come su un set fotografico [GALLERY] : Belen scatenata sullo yacht insieme al fidanzato Andrea Iannone, tra Ibiza e Formentera la sexy showgirl alle prese con mojito, tuffi in acqua e sensualità Belen dà spettacolo alle isole Baleari. La Rodriguez sul panfilo affittato insieme a tutta la sua famiglia e ad alcuni amici ha catturato l’attenzione, come d’altronde è abituata sempre a fare. L’argentina indossando un micro-bikini si è fatta notare sul prendisole ...

Belen da urlo in vacanza mostra il suo fantastico “lato B” [GALLERY] : 1/13 ...

Belen dà spettacolo anche a Formentera - la sexy argentina mostra il suo ‘monumentale’ lato B [GALLERY] : Dopo Ibiza, tocca anche a Formentera fare da sfondo alle curve di Belen Rodriguez: la showgirl mette in mostra il suo sedere scolpito dagli allenamenti giornalieri Belen Rodriguez riscalda le già calde temperature di quest’estate. Con gli scatti, direttamente dalle sue vacanze alle isole Baleari, la bellissima showgirl mette in mostra il suo fisico mozzafiato coperto solo dai sexy bikini che indossa. Dalla sua villa delle vacanze ad ...

Ma quale crisi?! La rivelazione dell’amico di Belen e Iannone : “metteranno su famiglia” [GALLERY] : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone sono in crisi? L’amico della coppia assicura che non è così, la dichiarazione social di Gabriele Parpiglia Belen Rodriguez ed Andrea Iannone non stanno vivendo un momento felice della loro relazione o almeno così sembra. Il pilota di MotoGp e la showgirl argentina sono in vacanza ad Ibiza, ma è da tanto tempo che non si vedono foto tenere dei due piccioncini insieme. Dopo la crisi annunciata da Belen ...

Belen Rodriguez super sexy in piscina : la foto di nudo ‘artistico’ fa impazzire i fan [GALLERY] : Belen Rodriguez splendida in piscina: lo foto di ‘nudo artistico’ fa impazzire i fan che la paragonano ad una sirenetta Belen Rodriguez si conferma regina dei social. Ogni foto che la showgirl argentina posta sul proprio profilo Instagram fa il pieno di like, specialmente se… lascia poco all’immaginazione. A catturare l’attenzione dei follower è stata una foto in particolare, un nudo artistico nel quale la ...

Belen risponde alle accuse di Paola Ferrari - e se la prende anche con la Perego : La “guerra” tra Paola Ferrari e Belen Rodriguez è ancora in atto. E, questa volta, la showgirl argentina (per cui proprio non c’è pace, visto che al centro delle polemiche c’è finita anche qualche giorno fa per le presunte smagliature del suo lato b) se la prende anche con un’altra Paola: Paola Perego. Teatro della battaglia, neanche a dirlo, sono i social network: è a suon di like che la vicenda sta continuando, ...

Belen RODRIGUEZ VS PAOLA PEREGO?/ Dal like sospetto alle critiche per la cellulite : la showgirl risponde! : BELEN RODRIGUEZ contro PAOLA Perego dopo l'intervista in cui PAOLA Ferrari la definisce "bella, furba e ricca?". Spunta il like sospetto al commento di una fan.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Belen e le smagliature : i social sottolineano l’inestetismo della Rodriguez - ma è solo invidia! [GALLERY] : Il web scova le presunte smagliature di Belen Rodriguez in uno scatto social, i follower contro la showgirl: il ‘primo’ difetto trovato all’argentina però si rivela solo un’illusione ottica Belen Rodriguez ha le smagliature? Ed anche se così fosse dove sarebbe il problema? Sono questi gli interrogativi che i follower dell’argentina più popolare d’Italia si sono posti, dopo che qualche giorno fa, la ...

Belen e Borriello di nuovo insieme - l’incontro ad Ibiza tra i due ex fidanzati [GALLERY] : Belen Rodriguez incontra ad Ibiza l’ex fidanzato Marco Borriello: il calciatore e l’argentina insieme ad altri amici sull’isola spagnola Ogni estate in qualche modo, Belen Rodriguez e Marco Borriello finiscono per incrociarsi. L’argentina ed il calciatore si sono rivisti ad Ibiza in compagnia del fratello dell’attaccante e del figlio della showgirl. Santiago è infatti un amichetto della nipote di Marco, con ...

Belen Rodriguez - lato B in bella mostra ad Ibiza : il commento birichino di Iannone sotto lo scatto hot [GALLERY] : Belen Rodriguez in vacanza ad Ibiza con Iannone fa girare la testa ai suoi follower, la foto del lato B è da infarto: il pilota di MotoGp se ne compiace, il commento birichino “Le curve migliori che abbia mai affrontato“, così Andrea Iannone commenta la foto hot della fidanzata Belen Rodriguez, che si trova insieme a lui ad Ibiza. Dopo una crisi sentimentale affrontata dalla coppia, la bellissima showgirl e il motociclista ...

Belen RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ Parla lui e lancia una frecciatina alle riviste di gossip : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Dopo vari rumors e indiscrezioni, il pilota rompe il silenzio e svela la verità rsui social rispondendo alle domande dei fan.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:30:00 GMT)

“Quante volte fai sesso con Belen?” : la risposta di Iannone è hot! Andrea sincero con i suoi fan [GALLERY] : Iannone si confessa ai fan, dal rapporto con Belen Rodriguez alle sue passioni: Andrea risponde ai supporter anche con una battutina hot sul sesso con la fidanzata argentina Andrea Iannone si confronta con i fan grazie alla nuova funzionalità di Instagram, che diventa un modo per rispondere alle domande più curiose dei suoi supporter. Il “fammi una domanda” del social network è un modo per il pilota di MotoGp di entrare in ...