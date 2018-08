CRISTIANO RONALDO | VIDEO GOL JUVENTUS AL DEBUTTO Villar Perosa | “Giornata speciale” | ed

Juventus - esordio con gol per CRISTIANO RONALDO a Villar Perosa… poi il tweet di ringraziamento : Cristiano Ronaldo ha esordito oggi con la maglia della Juventus nell’amichevole ‘casalinga’ tra squadra A e B esordio con gol per Cristiano Ronaldo. A 8 minuti dal fischio d’inizio, CR7 mette a segno la prima rete con la maglia della Juventus durante l’amichevole fra Juve A e B giocata nel campo ‘Scirea’ di Villar Perosa. “Non sono ancora passati 5 minuti – si legge nella cronaca del ...

Juventus - che entusiasmo a Villar Perosa : primo gol per CRISTIANO Ronaldo : La Prima Squadra batte la Primavera per 5 a 0 nella tradizionale amichevole di Villar Perosa. Allegri: "Normale che l'ambizione di vincere la Champions League quest'anno sia più alta"

Juventus - è iniziata l'era di CRISTIANO RONALDO : subito in gol in amichevole : Debutto con gol di Cristiano Ronaldo nella tradizionale amichevole della Juventus contro la primavera a Villar Perosa.E' arrivato finalmente il momento, che tutti i tifosi juventini aspettavano da tempo, Cristiano Ronaldo debutta con i colori bianconeri nella tradizionale amichevole in famiglia Juventus A-Juventus B.Si respirava un'aria diversa ed un entusiasmo contagioso quest'anno a Villar perosa, località da generazioni legata alla famiglia ...

Juventus - Elkann : "CRISTIANO Ronaldo? Il più forte è con i più forti - un buon connubio" : 'Per la squadra più forte al mondo avere il giocatore più forte del mondo è un buon connubio'. John Elkann torna a Villar Perosa dopo quattro anni per Juve A-Juve B e nelle dichiarazioni in tv testimonia l'entusiasmo da Cristiano Ronaldo di questi giorni di Juventus. ...

Villar Perosa - dopo sette minuti CRISTIANO RONALDO realizza la sua prima rete bianconera : Cinquemila tifosi in festa si sono recati a Villar Perosa per la tradizionale amichevole fra Juventus e la squadra primavera . Inutile dire che tutti gli occhi e i cori erano diretti a Cristiano Ronaldo, al suo esordio con la maglia bianoconera....

