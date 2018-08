Crisi d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? Lei rompe il silenzio

ilgossip

: RT @giannelcielo: @rubino7004 C'è da dire che crisi Turca potrebbe semplicemente essere un'altra storia d'amore 'centro/periferia'. Cit. @A… - giannelcielo : RT @giannelcielo: @rubino7004 C'è da dire che crisi Turca potrebbe semplicemente essere un'altra storia d'amore 'centro/periferia'. Cit. @A… - giannelcielo : @rubino7004 C'è da dire che crisi Turca potrebbe semplicemente essere un'altra storia d'amore 'centro/periferia'. C… - TheFranisher : Ovviamente dietro alla storia d'amore tra la giovane attrice e il decadente attore del muto, c'è la crisi del vecch… -

(Di domenica 12 agosto 2018), è arrivata al capolinea la storia? Finalmenteile dà una risposta chiara Nei giorni scorsi il gossip attorno aè diventato rovente. Le voci sulla forteche si sarebbe abbattuta sulla loro love story (lunga ormai 10 anni) sono diventate di ora in ora sempre più tambureggianti, tanto che in molti scommettevano addirittura su una rottura già avvenuta e consumata. Ad allarmare ulteriormente il gossip è stato ile le bocche cucite tenute dai diretti interessati sulla vicenda. Sia il conduttore di Temptation Island, sia la modella, infatti, non hanno arrestato i chiacchiericci sul presunto addio, mettendo i fan in subbuglio. Finalmente nelle scorse ore laha fatto chiarezza su quanto sta accadendo e…il: “No”, non è finita con...