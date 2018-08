Cosenza | tragico incidente | in un frontale muore 47enne

Blastingnews

(Di domenica 12 agosto 2018) Un drammaticostradale VIDEO si è verificato in provincia dinella giornata di oggi, 11 agosto ed ha causato il decesso di un uomo di 47 anni. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua autovettura quando, per causa ancora in corso di accertamento, si sarebbe scontrato contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Nel sinistro è rimasto ferito gravemente anche un altro uomo che è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l'ospedale didove è stato ricoverato in gravi condizioni. Calabria, ennesimostradale mortale L'stradale VIDEO mortale si è verificato nel cosentino, precisamente nei pressi del comune di Torremezzo di Falconara Albanese, all’altezza di un'area di servizio. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, su una delle quali stava viaggiando la vittima, un uomo di 47 anni di ...