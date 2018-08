“Cosa hanno fatto i medici a mio figlio” Il padre denuncia tutto Una vicenda assurda

caffeinamagazine

: Anche i cani hanno diritto ad essere felici. Buon viaggio, Blitz! - matteosalvinimi : Anche i cani hanno diritto ad essere felici. Buon viaggio, Blitz! - delpieroale : Come ogni anno tornare alla #UCLA con la 3gg della @ADP10FA è emozionante.Qui a Weestwood hanno tenuto clinics e in… - beppe_grillo : Un nuovo studio ha dimostrato che i cittadini hanno una maggiore propensione a temere i crimini che sono stati al c… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Sembra assurdo ma è accaduto davvero. Anche se laè più complessa di quanto è sembrata in un primo momento. A far sapere, in un post dal tono polemico pubblicato sul suo profilo Facebook, è stato ildi Nicola Candian, un ragazzo di 20 anni che poco meno di due settimane fa è rimasto coinvolto in un incidente in moto in cuiperso la vita il suo più caro amico Alessio Vacca, di 25 anni, e una 73enne che era al volante dell’auto contro cui si sono scontrati i centauri. Aldi Nicola ha poi replicato il responsabile del reparto. Ma cosa è successo in ospedale? “Ingessare una gamba e dopo una settimana accorgersi che non è quella giusta. Complimentoni, solo ad Aosta, reparti di Ortopedia”. Ebbene, laè stata presa in esame anche dal direttore del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Parini di Aosta che ha però ...