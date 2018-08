Coppa Italia | entrano in scena i club di Serie A | vola il Sassuolo | vincono Samp e

Coppa Italia 2018-19 - i risultati di oggi : Avanti Chievo e Spal. Chiude Bologna-Padova alle 21. In campo anche Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Parma, Frosinone, Cagliari, Torino

Diretta/ Catania-Verona (risultato finale 2-0) streaming video e tv : etnei al quarto turno (Coppa Italia) : Diretta Catania Verona: info streaming video e tv della partita, prevista oggi domenica 12 agosto e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2018-2019.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:47:00 GMT)

Coppa Italia - Diletta Leotta in diretta da Torino : il VIDEO fa impazzire i tifosi granata : Si sta giocando un turno molto importate valido per la giornata di Coppa Italia, in particolar modo in campo il Torino contro il Cosenza, nel primo tempo vantaggio granata grazie ad una rete di Baselli. Prima del match la bella Diletta Leotta ha regalato spettacolo, VIDEO in diretta che ha scatenato la reazione da parte dei fan, i tifosi in delirio per la sexy giornalista. GUARDA IL VIDEO –> Diletta Leotta infiamma i tifosi del ...

DIRETTA / Arzachena Olbia (risultato finale 2-1) : gli smeraldini passano il turno! (Coppa Italia Serie C) : DIRETTA Arzachena Olbia, risultato finale 2-1: gli smeraldini passano il turno in Coppa Italia Serie C, nel secondo tempo salta per ben due volte l'impianto di illuminazione dello stadio(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:11:00 GMT)

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : squadre in campo - si gioca! : Risultati Coppa Italia Serie C: Diretta gol live score delle sette partite in programma oggi domenica 12 agosto 2018 e valide per la prima fase a gironi.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:41:00 GMT)

Coppa Italia - le partite di oggi. Risultati in diretta dalle 18 : Apre Chievo-Pescara alle 18 chiude Bologna-Padova alle 21. In campo anche Spal, Empoli, Sampdoria, Sassuolo, Parma, Frosinone, Cagliari, Torino

