Con Higuain risolto il gap dell' anno scorso | il Milan deve giocare per lui? - Calcio

Higuain non basta al Milan - ko 3-1 Contro il Real : Roma, 12 ago., askanews, - Gonzalo Higuain non basta al Milan per conquistare il 39/o Trofeo Bernabeu. I rossoneri cedono 3-1 al Real Madrid con i gol di Benzema, Bale e Mayoral. Botta e risposta in ...

Modric - quel dialogo Con Higuain che tiene accesa la speranza dell'Inter : Il Real non libera il centrocampista, il Bernabeu prova a coccolarlo. Ma in casa nerazzurra si spera che Florentino ceda alla richiesta del croato

Milan - Gattuso Contento a metà : “siamo sulla strada giusta per avvicinarci alla Juve. Higuain? Da solo non basta” : L’allenatore rossonero ha analizzato la sconfitta subita al Bernabeu contro il Real Madrid, soffermandosi anche sulla prestazione di Higuain Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, vista la buona prestazione mostrata dalla squadra rossonera. Il Milan esce sconfitto per 3-1 dal Bernabeu, un ko pesante nel risultato per quanto visto in campo. Spada/LaPresse Ottimo il primo tempo degli uomini di Gattuso, macchiato ...

Vieri : 'Juve - Con Ronaldo è scudetto. Higuain-Bonucci? Ci han guadaganto tutti. Inter ottima anche senza Modric' : Nel maxi scambio tra Juventus e Milan, chi ha fatto l'affare? 'Bonucci è uno dei migliori difensori al mondo, Higuain uno dei migliori attaccanti al mondo: l'affare l'hanno fatto entrambi'. Se fosse ...

Calciomercato Milan - giornata di inContri per Maldini e Leonardo. Primo allenamento Con il gruppo per Higuain e Caldara : Intensa giornata di lavoro per Maldini e Leonardo, fianco a fianco tra Casa Milan e Milanello. Le due leggende rossonere si stanno dedicando ad intavolare una trattativa con il Chelsea per portare al ...

Vieri : 'Serie A di nuovo al top - la Juve Con Ronaldo ha vinto al Superenalotto. Higuain? Colpo enorme' : La verità è che in giro per il mondo secondo me sono appena tre le squadre che possono vantare una rosa migliore o uguale a quella della Juve: Real, Barcellona e Bayern Monaco . La Champions si può ...

I Conti dell'operazione Higuain-Bonucci - Caldara - tra Juve e Milan : Il sì di Gonzalo Higuain al Milan ha sbloccato la trattativa di mercato più complicata dell'estate, con il ritorno in tempi record di Leonardo Bonucci alla Juventus e l'arrivo in rossonero di Mattia ...

Milan - Higuain spiega i motivi della rottura Con la Juventus : Allegri il problema del Pipita : E’ una giornata molto importante per il Milan, sono stati infatti presentati il difensore Caldara e l’attaccante Higuain. Parla il presidente Scaroni: “Quando ci siamo incontrati l’ultima volta, il 21 luglio, vi abbiamo detto che l’intendimento del nuovo azionista del Milan era riportare il club alla posizione che gli spetta per storia, capacità e ambizioni. L’operazione di cui parleremo nella prossima ...

Higuain : 'Voglio riportare il Milan in alto. Con Allegri alcune divergenze' : MilanO - 146 gol realizzati negli ultimi 5 anni tra tutte le competizioni. E' con questo biglietto da visita che Gonzalo Higuain si è presentato a Casa Milan per raccontare le sue emozioni in ...

Higuain parla già da calciatore rossonero : “Con Allegri divergenze - Con il Milan andremo lontano” : Gonzalo Higuain manifesta la sua felicità di essere un calciatore del Milan in occasione della sua presentazione ufficiale: le parole dell’argentino “Per la Juventus ho solo parole di ringraziamento, sono stati due anni bellissimi lì. Con Allegri abbiamo avuto le nostre divergenze ma non è questo che mi ha portato qui, sono al Milan per la determinazione con cui mi ha voluto“. Lo dice Gonzalo Higuain nel giorno della sua ...

Higuain-Icardi - il 'nuovo' derby di Milano : bomber a Confronto : derby di Milano, con vista Argentina. Sarà una sfida nella sfida quella tra Gonzalo Higuain e Mauro Icardi, dopo il passaggio del Pipita dalla Juventus al Milan. Due numeri 9, indiscussi protagonisti ...