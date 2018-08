Come vendere libri usati : Chiunque in casa ha libri che non legge più di cui vuole liberarsene, dai testi scolastici ai vecchi romanzi. Le soluzioni sono tra le più varie. In questa guida esamineremo Come venderli in modo sicuro e affidabile guadagnando qualche soldino. I siti per le vendite di libri sono parecchi ma a nostro avviso, per raggiungere una grande visibilità, è necessario affidarsi ai più popolari. Iniziamo con una carrellata delle soluzioni ...

Come vendere su Instagram : Instagram è sicuramente il social network più usato del momento. Ogni giorno vengono caricati milioni di selfie o video divertenti. Ultimamente vi sarete imbattuti in dei post promozionali e vi sarete chiesti o per curiosità o per bisogno Come fosse possibile vendere su Instagram. Indice Come funzionano i post promozionali su Instagram Come creare un account aziendale su Instagram Come promuovere i prodotti nei vostri post Instagram Come ...

Come vendere casa al meglio : Riuscire a vendere la propria casa al miglior prezzo e in tempi ragionevoli è un obiettivo raggiungibile solo a patto di avere le idee molto chiare su una serie di fattori e dettagli che nella maggior parte dei casi ci sfuggono. Oggi è possibile “fare tutto da soli” utilizzando uno dei tanti siti web in cui è possibile pubblicare un annuncio con tutte le informazioni sul proprio appartamento e una serie di fotografie a corredo ma il ...