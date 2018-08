Colpo Inter | Keita arriva a Milano | i dettagli

Inter - può essere Rafinha il Colpo di fine mercato : i nerazzurri ci pensano : CALCIOmercato Inter- Con Modric praticamente svanito trattenuto dal Real Madrid, l’Inter, secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, potrebbe gettarsi su Rafinha, centrocampista offensivo del Barcellona. Il calciatore brasiliano ha disputato 5 mesi molto positivi nella passata stagione contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento della Champions League e ha ripetutamente manifestato il desiderio di restare in nerazzurro. Il non ...

Inter - buon clima nella squadra : primo allenamento per Vrsaljko… aspettando il Colpo Modric [FOTO] : 1/9 ...

Vieri : 'Juve-CR7? Come vincere al SuperEnalotto. Milan - Higuain Colpo enorme. Su Inter e Roma...' : Vedi una maglia bianca con un po' di nero e pensi alla Germania, il giallo ti porta subito a Pelé, al Brasile, e l'azzurro è l'Italia: sono queste le tre maglie più riconoscibili nel mondo. Poi viene ...

Inter - il Colpo stellare : arriva Keita Baldè - è l'ex Lazio il mister X del calciomercato : Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , l'ex laziale sarebbe ora a un passo dai nerazzurri. Il ds Piero Ausilio ha portato molto avanti la trattativa per il senegalese con passaporto spagnolo ...

Colpo a sorpresa dell’Inter : acquistato Keita - accordo ad un passo con il Monaco : CALCIOMERCATO INTER- Colpo a sorpresa dei nerazzurri che stanno per chiudere per il forte attaccante, ex Lazio, Keita Balde. Con il Monaco affare quasi chiuso con la base di un prestito con diritto di riscatto. L’acquisto di Keita consentirà all’Inter di poter completare il reparto offensivo: con l’ex Lazio, Icardi, Lautaro Martinez, Nainggolan, Perisic, Candreva, Politano l’attacco è stellare ed i tifosi possono ...

Calciomercato - l’Inter tenta il “Colpo grosso” : Modric ha chiesto ufficialmente di essere ceduto : C’è fiducia in casa Inter per portare a Milano il croato Modric seppur le parole del tecnico del Real Madrid, Lopetegui, sembrano chiudere all’affare. Da quello che filtra, Modric avrebbe già comunicato ai dirigenti spagnoli la volontà di lasciare Madrid. Di fatto l’incontro di mercoledì dovrebbe servire solamente a capire se le parti sceglieranno una via d’uscita “benevola” o ci sarà un tira e molla duro.L'articolo ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan pazzesco - l’Inter attende mentre il Napoli piazza il Colpo : 1/4 AFP/LaPresse ...

Rapporti tesi fra Modric e il Real Madrid : ecco perché l’Inter può sognare il grande Colpo : Rapporti molto tesi fra Modric e il Real Madrid: dirigenza dei ‘Blancos’ infastidita dai rumor sulla cessione e dal comportamento dell’agente. l’Inter può sognare il grande colpo l’Inter continua a cullare il sogno di portare Luka Modric a Milano, ed ha tutte le ragioni per farlo. Nonostante Florentino Perez abbia provato a blindare il giocatore, il croato sembra avere tutta l’intenzione di cambiare aria. Il nodo principale da sciogliere, ...

Inter-Modric - Colpo ir-Real : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola La croata Inter, aspettando Modric? Edicola Corsport Ufficiale Vrsaljko

Inter - congelato Vidal : Modric vuole i nerazzurri - Colpo... gratis! : ' Inter, Modric solo gratis '. Così il Corriere dello Sport in prima pagina sull'operazione per il centrocampista croato: 'Modric vuole andare via dal Real Madrid e venire in Italia con Brozovic, Perisic e Vrsaljko. L'Inter può concludere l'affare in ...

Inter - sarà super Colpo a centrocampo : Vidal o Modric - chi scegliereste? VOTA : Servirà trattare con il presidente Florentino Perez che, però, difficilmente libererà il vice-Campione del Mondo a costi contenuti. L'Inter ci sta lavorando ma ha contemporaneamente trovato l'accordo ...

Clamoroso Inter - Ausilio tenta il Colpo-shock : contatto con Modric - tutti i dettagli : Luka Modric è finito nel mirino dell’Inter, per rispondere al colpo Cristiano Ronaldo, Ausilio le proverà tutte per portare a Milano il croato L’Inter sogna un grande centrocampista per completare la rosa di Luciano Spalletti. Dopo l’arrivo di Vrsaljko manca solo il centrocampista a completare la rosa nerazzurra e sarà un innesto super, non certo un uomo di secondo piano. Il nome di Vidal è notoriamente in orbita Inter da ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la follia della Juve ed il doppio Colpo dell’Inter : 1/6 AFP/LaPresse ...