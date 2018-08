Clima : studio - in Africa e Sud est Asiatico impatto più forte da riscaldamento - 2 - : Secondo lo studio sono 48 i paesi nel mondo a 'rischio estremo' nell'indice Heat Stress , Future Clima te, Index stillato dalla società britannica e la metà sono paesi situati in Africa . Tra i paesi ...

Clima : studio - in Africa e Sud est Asiatico impatto più forte da riscaldamento : L’ Africa e il Sud est Asiatico sono le aree del mondo che saranno colpite maggiormente, nei prossimi 30 anni, dagli effetti legati dal riscaldamento Clima tico. Il calo della produttività dovuto all’innalzamento delle temperature e il peso delle attività che richiedono molta manodopera incideranno forte mente sulle entrate provenienti dalle esportazioni per i paesi di quelle aree. E’ quanto emerge da uno studio britannico ...

Allarmante studio sul Clima : in Antartide sciolti 3.000 miliardi di tonnellate di ghiacci : Dati all’armanti emergono da un recente studio sul clima : lo scioglimento dei ghiacci ai in Antartide sta raggiungendo livelli sempre più pericolosi. Nell’arco di 25 anni le piattaforme di ghiacci o dell’ Antartide hanno perso 3.000 miliardi di tonnellate di ghiacci o, con un conseguente innalzamento del livello del mare di circa 8 millimetri. Al calcolo, pubblicato su Nature, hanno contribuito i ricercatori di 44 Paesi, Italia ...

Verso l’abbandono dei gas refrigeranti dannosi per il Clima : lo studio ISPRA sul tema : Gli Idrofluorocarburi (HFC) sono i gas refrigeranti tra i più diffusi sul mercato; hanno sostituito in passato i Clorofluorocarburi (CFC) e gli Idroclorofluorocarburi (HCFC) dannosi per l’ozono. L’eliminazione completa del cloro dalla composizione dei refrigeranti ha portato all’introduzione degli HFC. Anch’essi, però, non risultano essere perfettamente eco-compatibili: il significativo aumento delle emissioni in atmosfera di questi gas ...