Clarissa Marchese | dubbi sulle nozze e insulti | lei sbotta | la verità

Uomini e Donne Oggi - Clarissa Marchese strega Claudio : ferie insieme e messaggio di Sona : Uomini e Donne Oggi, Clarissa Marchese, sbarcata dagli Usa senza Federico, strega Claudio: le ferie insieme e il messaggio di Sona Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne nonché promessa sposa di Federico Gregucci, un paio di giorni fa è sbarcata in Italia, lasciando temporaneamente gli Stati Uniti, dove invece è rimasto il fidanzato […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Clarissa Marchese strega Claudio: ferie insieme e messaggio di ...

Clarissa Marchese in Italia senza Federico Gregucci/ Uomini e Donne : preparativi di nozze o crisi? : Clarissa Marchese torna in Italia senza Federico Gregucci, Uomini e Donne: avanzano i preparativi per le nozze oppure c'è aria di crisi? Ecco cosa sta succedendo.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Clarissa Marchese : dedica d'amore a Federico Gregucci per il compleanno : La coppia formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci è una delle unioni più salde uscite da Uomini e Donne. I due innamorati, infatti, stanno pensando di concretizzare ufficialmente il loro amore, convolando a giuste nozze. L'ex Miss Italia, in ocassione del compleanno del fidanzato, ha postato sui propri social, una dedica molto emozionante che ha fatto letteralmente impazzire i loro fan.prosegui la letturaUomini e Donne, Clarissa ...

Uomini e Donne Oggi Clarissa Marchese : il messaggio per Federico è struggente - la reazione di Gregucci : Uomini e Donne Oggi, Clarissa Marchese: il messaggio per Federico è struggente, la reazione di Gregucci A Uomini e Donne si sono conosciuti e uniti, al di fuori del programma hanno consolidato il loro amore e sono volati in America, a breve convoleranno a nozze (si vocifera in primavera del 2019): Clarissa Marchese e Federico […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Clarissa Marchese: il messaggio per Federico è struggente, la reazione di ...

FAUSTO BRIZZI - CHIESTA ARCHIVIAZIONE SU ACCUSE VIOLENZA SESSUALE/ Le dichiarazioni di Clarissa Marchese : FAUSTO BRIZZI, CHIESTA ARCHIVIAZIONE per ACCUSE di VIOLENZA SESSUALE nei confronti del regista: tra le accusatrici anche l'ex Miss Italia Clarissa Marchese.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 08:37:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tre matrimoni nel 2019 : Anna Munafò - Clarissa Marchese e una sorpresa (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Il prossimo anno potrebbe essere ricco di matrimoni: da Anna Munafò a Clarissa Marchese, ecco chi si sposerà(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e donne - Clarissa Marchese svela i dettagli del suo matrimonio : Clarissa Marchese e Federico Gregucci, com’è noto, hanno intenzione di sposarsi. La coppia nata a Uomini e donne non vede l’ora di dirsi quel sì per la vita, e nel corso di una diretta Instagram, come riporta Isa e Chia, la ex tronista ha dato qualche anticipazione ai follower spiegando che la cerimonia si svolgerà nella primavera 2019, anche se non sanno ancora dove: Sono tanto emozionata per il matrimonio. Sarà una festa, per ...

Uomini e Donne/ Clarissa Marchese : "Il mio lavoro? Sono indaffarata tutta la giornata" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti a settembre? Da Gianmarco Onestini a Lorenzo Riccardi: tutte le indiscrezioni(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Uomini e Donne - Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista risponde ai fan : Uomini e Donne, Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista interviene per mettere a tacere le voci sulla presunta gravidanza Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due, da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne, non hanno fatto altro che prendere decisioni mirate a costruire il loro futuro insieme. […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa Marchese incinta? L’ex tronista ...