Circumvesuviana - incidente mortale a Somma Vesuviana : immigrato in scooter investito dal treno : incidente mortale stamattina in aperta campagna a Somma Vesuviana, sui binari della CircumVesuviana. Un immigrato in scooter è stato investito da un treno partito da Napoli alle 7.22, mentre...

Circumvesuviana - incidente mortale : persona in scooter investita dal treno : incidente mortale stamattina in aperta campagna a Somma Vesuviana, sui binari della Circumvesuviana. Una persona in scooter è stata investita da un treno partito da Napoli alle 7.22, mentre ...