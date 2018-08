Ciclismo | Fabio Aru | ' Sono sempre stato dove mi aspettavo'

Ciclismo - Fabio Aru : “Rientro positivo - le sensazioni sono buone” : Una decima piazza in classifica generale che può non dire nulla, ma è comunque un segnale più che positivo. Fabio Aru è rientrato ufficialmente alle corse dopo i problemi di salute del Giro d’Italia, dov’era stato costretto al ritiro anticipato, senza poter centrare nessun risultato di rilievo. L’ex campione d’Italia si è ben disimpegnato sulle strade belghe al Giro di Vallonia, dove ha centrato la top-10 in classifica ...

Ciclismo - Fabio Aru pronto al rientro! Appuntamento al Giro di Vallonia : “Non vedo l’ora di tornare in gruppo” : Fabio Aru non vede l’ora di risalire in sella e di tornare in gara dopo il cocente ritiro al Giro d’Italia dovuto a dei problemi fisici. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha ricaricato le pile dopo aver fallito la Corsa Rosa, non ha forzato il recupero, si è preparato in maniera meticolosa e vuole essere assoluto protagonista nella seconda parte di stagione che culminerà con la Vuelta di Spagna e il Mondiale di Innsbruck. Il sardo ...

Ciclismo - il compleanno di Fabio Aru. Il sardo compie 28 anni. Il regalo più atteso : tornare il vero Cavaliere dei Quattro Mori già alla Vuelta : Niente Campionato Italiano, in difesa di quel titolo tricolore conquistato splendidamente nel 2017, niente Tour de France, dopo le eccellenti prestazioni messe in mostra l’anno scorso. Fabio Aru si allena, si prende un periodo di pausa dalle gare in seguito alla grande delusione (con problemi fisici annessi) del Giro d’Italia, e si prepara a lanciare l’assalto al finale di stagione. Oggi il Cavaliere dei Quattro Mori compie 28 ...

Ciclismo - Fabio Aru salta i Campionati Italiani. No alla Vuelta verso il Mondiale di Innsbruck? : Fabio Aru non difenderà la maglia tricolore. Purtroppo il Cavaliere dei Quattro Mori ha dovuto rinunciare alla partecipazione ai Campionati Italiani che si disputeranno sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme. Il sardo, reduce dal ritiro al Giro d’Italia a causa di problemi fisici, ha preferito fermarsi e non forzare il rientro in gara, soprattutto dopo le analisi effettuate nelle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni riportate da IN ...

Ciclismo - quasi fatto il programma di Fabio Aru : il sardo punta dritto al Mondiale : Fabio Aru è tornato ad allenarsi la scorsa settimana dopo aver riposato e riflettuto sul flop totale del Giro d’Italia. A conclusione della corsa rosa il campione della UAE Emirates si è sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato delle intolleranze alimentari, uno dei possibili motivi delle sue deludenti prestazioni, ed ha poi analizzato con la squadra le diverse opzioni per la seconda parte della stagione. L’ipotesi di tornare ...

Ciclismo - conclusi i test medici di Fabio Aru : alcune intolleranze alimentari alla base del ritiro dal Giro : Fabio Aru ha concluso gli screening medici svolti dopo il Giro d’Italia, in evidenza alcune intolleranze alimentari che possono averlo spinto al ritiro E’ tornato ieri in bicicletta Fabio Aru, a due settimane dal Giro d’Italia abbandonato nel corso della penultima tappa. Il corridore sardo ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di riposo, durante il quale si è sottoposto ad alcuni controlli medici utili per valutare a fondo ...

