Ciclismo | Europei 2018 | Peter Sagan si ritira in corsa! Clamorosa scelta del Campione del

Diretta/ Europei Ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : Peter Sagan costretto al ritiro! : Diretta Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:12:00 GMT)

DIRETTA / Europei Ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : il gruppo cerca di rientrare sui fuggitivi : DIRETTA Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 14:11:00 GMT)

Diretta/ Europei Ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : Italia in testa al gruppo - Saez Benito si ritira : Diretta Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:16:00 GMT)

DIRETTA / Europei Ciclismo Glasgow 2018 streaming video e tv : fuga a sette - l'Italia controlla : DIRETTA Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:21:00 GMT)

LIVE Ciclismo - Europei 2018 in DIRETTA : orario d’inizio e su che canale vederli in tv. Il programma completo : Tutto pronto per la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada al maschile: le strade di Glasgow vedono protagonisti i migliori velocisti del Vecchio Continente che lanciano la sfida per conquistare la maglia di campione, che sarà indossata per tutta la prossima stagione dal vincitore. Il percorso, 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km nella capitale scozzese, è particolarmente favorevole alle ruote veloci: probabile ...

Europei Ciclismo Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - risultato live : diretta Europei ciclismo Glasgow 2018 gara in linea uomini Streaming video e tv: percorso e orario della gara, azzurri e favoriti (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 04:55:00 GMT)

Ciclismo - Europei 2018 : sfida aperta per la maglia continentale. Peter Sagan favorito - Elia Viviani tenta il colpaccio : Tutto pronto per l’evento più atteso per quanto riguarda il Ciclismo su strada agli European Championship di Glasgow. Si disputa domani infatti la prova in linea per quanto riguarda gli Europei al maschile: si assegna la maglia continentale, che il vincitore vestirà per tutta la prossima stagione. Chi succederà al norvegese Alexander Kristoff? La sfida è davvero aperta: tantissimi i pretendenti al successo e l’Italia di Davide ...

Ciclismo - Europei 2018 : sfida aperta per la maglia continentale. Peter Sagan favorito - Elia Viviani tenta il colpaccio : Tutto pronto per l’evento più atteso per quanto riguarda il Ciclismo su strada agli European Championship di Glasgow. Si disputa domani infatti la prova in linea per quanto riguarda gli Europei al maschile: si assegna la maglia continentale, che il vincitore vestirà per tutta la prossima stagione. Chi succederà al norvegese Alexander Kristoff? La sfida è davvero aperta: tantissimi i pretendenti al successo e l’Italia di Davide ...

Ciclismo - Europei Bmx : il via alle qualifiche : Tutto quello che c’è da sapere sugli Europei di Bmx e gli azzurri convocati Il Glasgow BMX Centre sarà il palcoscenico delle prove di BMX di questi Campionati Europei di Glasgow, in programma oggi e domani. Una rassegna continentale che vedrà in azione quasi tutti gli atleti più forti del circuito e si preannuncia davvero spettacolare. Si parte oggi con le prove di qualificazione, mentre domani andranno in scena le batterie del ...

Ciclismo - Europei 2018 : Mark Cavendish assente per problemi fisici : Una stagione davvero da dimenticare per Mark Cavendish, che sarà costretto a saltare la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). Il velocista britannico ha dovuto dare forfeit per i problemi fisici che si porta dietro da inizio anno, quando cadde in successione all’Abu Dhabi Tour, alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-San Remo. Dopo aver detto addio al Tour de France per essere uscito fuori tempo massimo ...

Ciclismo - Europei 2018 : il percorso della prova in linea maschile. Favoriti i velocisti : Tutto pronto per il grande evento di domenica: a Glasgow (Scozia) si corre la prova in linea degli Europei di Ciclismo su strada al maschile. Si assegna dunque la maglia di campione continentale: riconoscimento importante, visto che verrà vestita dal campione per tutta la prossima stagione. Favoriti, almeno sulla carta, i velocisti: il percorso infatti non è particolarmente duro e dovrebbe vedere all’arrivo una volata (piuttosto ...

Campionati Europei Ciclismo 2018 – Ellen Van Dijk vince la crono individuale - solo sesta Elisa Longo Borghini : L’azzurra non riesce a classificarsi nelle posizioni di vertice, l’oro va all’olandese Van Dijk che precede la connazionale van der Breggen e la tedesca Worrack Ellen Van Dijk conquista la medaglia d’oro nella cronometro individuale ai Campionati Europei di Ciclismo in corso a Glasgow. L’olandese completa i 30 km della prova in 41’39” precedendo di 2″ la connazionale Anna van der Breggen e di ...

Ciclismo - Europei 2018 : Victor Campenaerts si conferma campione per centesimi. Filippo Ganna 12mo : Un anno dopo Victor Campenaerts si conferma campione d’Europa della cronometro per quanto riguarda il Ciclismo su strada. In quel di Glasgow il corridore belga parte con i favori del pronostico e riesce a mantenere il titolo al termine di una prova davvero entusiasmante, vinta per pochissimi centesimi ai danni dell’iberico Jonathan Castroviejo. È proprio il colpo di reni a risultare decisivo sul traguardo della capitale ...

LIVE Ciclismo - Europei 2018 in DIRETTA : cronometro maschile. Kung e Campenaerts favoriti - Ganna ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara per quanto riguarda il Ciclismo su strada al maschile agli Europei di Glasgow: va in scena oggi la cronometro individuale di 45,7 chilometri. Assenti i grandi protagonisti della specialità (da Tom Dumoulin passando per Geraint Thomas), il pronostico sarà davvero aperto a un folto gruppo di atleti: il campione in carica Victor Campenaerts vuole ripetersi, ma dovrà stare attento dagli ...