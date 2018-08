' Chi se ne frega se l' Italia è il paese con meno laureati in Europa' | le parole del

Il sottosegretario Siri : “Chi se ne frega se l’Italia è il paese con meno laureati in Ue” : Scontro in studio durante la trasmissione In Onda, su La7, tra il sottosegretario ai Trasporti, Armando Siri, e i conduttori. Quando gli fanno notare che l'Italia ha un numero tra i più bassi di laureati in Europa, Siri risponde: "Chi se ne frega, i laureati devono essere gli ingegneri, i medici, gli avvocati".Continua a leggere

Matteo Salvini : «Non benvenuto a Maiorca? Chi se ne frega - le mie vacanze le faccio in Italia!» : di Ida Di Grazia Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona 'non grata' nell'isola spagnola, per via delle sue politiche sull'immigrazione. Il ministro dell'Interno replica ...

Chiara - a Miss Italia con la protesi : «Fregatevene di quello che dice la gente» : Chiara Bondi ha (quasi) diciotto anni, un sorriso contagioso, una cascata di lunghissimi capelli scuri, misure da modella. E una protesi alla gamba sinistra. Cinque anni fa, quando di anni non ne aveva ancora nemmeno tredici, ha subito un’amputazione fino a sotto il ginocchio, conseguenza di un incidente stradale in motorino. Ma se, all’inizio, la sua condizione le sembrava insopportabile, oggi è uno dei suoi punti di forza. Coraggiosa e ...

Firenze - tutte le strade portano all’outlet. E Chissenefrega del traffico cittadino : di Gruppo Urbanistica perUnaltracittà Firenze. Cinquantotto corse dirette collegano giornalmente la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella con il centro commerciale The Mall, il «luxury outlet» ?ubicato a Reggello, comune del Valdarno, che conta più di due milioni e mezzo di visitatori l’anno. Il servizio è garantito da due società di trasporti, che operano in concorrenza. L’una (più o meno) pubblica: BuSitalia Sita Nord (del gruppo FS). ...

Fisco - sarà vietato pagare in contanti dal benzinaio. Incubo al distributore : Chi verrà fregato : Solo pagamenti 'tracciabili' ai distributori di benzina . Come riporta Italia Oggi , la proroga per l'obbligo della fatturazione elettronica per i distributori dei carburanti fino al 31 dicembre ...

Le fasce anti sfregamento per le cosce sono geniali - e già riChiestissime - : Curvy di tutto il mondo attenzione a me. Lasciate perdere i costumi interi , i sandali alla schiava , le borse di paglia , o meglio non lasciatele perdere per davvero, ma l' accessorio must have dell' estate 2018 che ...

OcChi aperti sulle truffe via SMS : basta un click per farsi fregare : Da WhatsApp alle e-mail, passando spesso e volentieri per i più comuni SMS, i messaggi ingannevoli inviati da malintenzionati che intendono spillare qualche euro sono duri a morire. E quest'oggi una nuova truffa via SMS è stata notificata da più parti e come di consueto si basa sull'invito di malcapitati a cliccare su link attraverso i quali vengono attivati servizi a pagamento. L'articolo Occhi aperti sulle truffe via SMS: basta un click per ...