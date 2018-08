agi

: Chi fermerà la #Juve formato Champions? Il #Campionato di serie A, dalla B a #Cr7 #datajournalism - Agenzia_Italia : Chi fermerà la #Juve formato Champions? Il #Campionato di serie A, dalla B a #Cr7 #datajournalism -

(Di domenica 12 agosto 2018) Sabato 18 agosto, ore 18, stadio Bentegodi di Verona scatta laA con Chievo-Juventus. Sarà il primo torneo dopo un Mondiale mancato dall’Italia dal 1958 a oggi, il primo torneo con Cristiano Ronaldo e pertanto il primo torneo con un Pallone d’Oro in carica sui nostri campi dopo undici anni di assenza (l’ultimo fu Kakà nel 2007-08), il secondo con il VAR. Ma sarà anche il torneo del ritorno di Carlo Ancelotti, riportato in Italia dal Napoli dopo quasi un decennio in giro nelle migliori squadre d’Europa. Ma non è tutto oro quel che luccica. La A è stata scossaquestione plusvalenze che ha coinvolto il Chievo e dal processo sui messaggi prima di Parma-Spezia. Importanti squadre come Bari, Avellino, Cesena e Reggiana sono andate incontro a fallimento innescando unadi ritardi anche nella compilazione dei ...