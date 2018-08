Chi era l’uomo che ha fatto precipitare un aereo a Seattle

Festival di Castrocaro 2018 : la finale perde la diretta e ’scivola’ in seconda serata su Rai 1. Ecco Chi ha vinto : Castrocaro 2018 - Ferolla e Ossini Nell’estate di Rai 1 torna l’appuntamento con il Festival di Castrocaro, non più in diretta e nemmeno in prime time. La finale di quella che un tempo era una prestigiosissima kermesse musicale andrà in onda questa sera, in seconda serata, a partire dalle 23.15. Festival di Castrocaro 2018: conduttori e giuria Dopo Marco Liorni e Rossella Brescia, conduttori dell’edizione dello scorso anno, il ...

Michelle Hunziker - prova bikini superata/ Foto - dopo vent’anni lo stesso costume : la dedica a FranChino Tuzio : Michelle Hunziker, prova bikini superata, la Fotografia condivisa su Instagram dopo vent’anni: la dedica a Franchino Tuzio e il lungo messaggio della conduttrice.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:43:00 GMT)

Su Matera 2019 Nicola Benedetto lancia l'allarme : 'C'è Chi si scotterà' : 'Bisognava mettere in campo azioni forti - è la tesi dell'imprenditore - perché Matera potesse avere quel che si attendeva in termini di sviluppo dell'economia e incremento di posti di lavoro'. Ma le ...

TurChia - la parabola di Erdogan dalla libera impresa all'autarChia islamica : In una lettera al New York Times pubblicata con sobrio distacco, Recep Erdogan minaccia di «cercare nuovi amici e alleati». L'intimidazione, per ora, è stata raccolta come la promessa che Allah ...

TurChia - la parabola di Erdogan dalla libera impresa all’autarChia islamica : Quando Erdogan vinse nel 2002 le sue prime elezioni, i Paesi occidentali, i membri della Nato e l’Unione europea avevano guardato con simpatia al suo esperimento di rinascita turca. Il volto democratico della Turchia cambiò e la sua islamizzazione accelerò a partire dal 2011 e il fallito golpe del luglio 2016 ha permesso a Erdogan di cacciare o arrestare migliaia di ufficiali, giudici e insegnanti: lo Stato profondo turco è ...

Chi fermerà la Juve formato Champions? Il Campionato di serie A - dalla B a Cr7 : Sabato 18 agosto, ore 18, stadio Bentegodi di Verona scatta la serie A con Chievo-Juventus. Sarà il primo torneo dopo un Mondiale mancato dall’Italia dal 1958 a oggi, il primo torneo con Cristiano Ronaldo e pertanto il primo torneo con un Pallone d’Oro in carica sui nostri campi dopo undici anni di assenza (l’ultimo fu Kakà nel 2007-08), il secondo con il VAR. Ma sarà anche il torneo del ritorno di ...

PAPA Francesco ha incontrato ieri al Circo Massimo 70mila giovani provenienti da tutta Italia, in vista del Sinodo di ottobre. Il cuore vive solo di un "per sempre". CRISTIANA CARICATO(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 06:08:00 GMT)

Le recenti dichiarazioni del ministro Tria e l'atteggiamento del Governo di cui fa parte sembrano non lasciare molte speranze su un cambiamento dell'economia. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 06:03:00 GMT)

Pallavolo – Rabobank Super Series - finale 3°-4° posto per l’Italia : gli azzurri affronteranno la TurChia : La Nazionale italiana chiuderà la Rabobank Super Series giocando contro la Turchia nella finale per il terzo e quarto posto La nazionale italiana femminile domani chiuderà la Rabobank Super Series Volleyball, affrontando la Turchia nella finale 3°-4° posto. Il match in programma alle ore 14.30 sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook VolleyballNL. A giocarsi la vittoria del torneo saranno Russia e Olanda (ore 17), ...

Ciclismo - niente libertà per Jan Ullrich : l’ex corridore ricoverato in un ospedale psiChiatrico : Dopo aver trascorso la notte in cella per aver tentato di strangolare un’escort in un hotel di lusso a Francoforte, Ullrich è stato rilasciato e ricoverato in un ospedale psichiatrico I guai non sono finiti per Jan Ullrich, protagonista di un brutto episodio che continua ad avere conseguenze negative. L’ex ciclista tedesco, dopo essere stato arrestato per aver tentato di strangolare un’escort in un hotel di lusso a ...

Dubai - libera turista arrestata per bicChiere di vino in aereo/ Da governo scuse e biglietto volo di rientro : Dubai, beve un bicchiere di vino: madre e figlia in carcere 3 giorni. Ultime notizie, l'incubo di Ellie Holman, "il pavimento della cella come bagno".(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:34:00 GMT)

Europei 2018 di atletica leggera : Palmisano di bronzo nella 20 Chilometri di marcia : La marcia è una delle discipline più dure dell'atletica leggera ma Antonella Palmisano è una tosta ed ha regalato all'Italia una medaglia d'oro nella 20 chilometri femminili agli Europei di Berlino. ...

Milioni di smartphone Android vulnerabili ad attacChi senza che tu possa fare nulla : Milioni di smartphone Android sono vulnerabili nel profondo del firmware, non per un attacco hacker o per un’app malevole o perché hai cliccato sul link sbagliato. La vulnerabilità è presente a causa dei vari passaggi che deve fare il software prima ce questo venga immesso sul mercato insieme allo smartphone. Prima che uno smartphone Android venga messo in vendita insieme al suo sistema operativo deve seguire un iter più o meno lungo a ...

La mamma - arrestata per un bicChiere di vino - è libera di lasciare Dubai : "È finita - non ci posso credere. Sono sotto shock" : Ellie Holman potrà tornare a casa e riabbracciare i figli. La dentista inglese, incarcerata per tre giorni a Dubai in compagnia della figlia di 4 anni per aver bevuto un bicchiere di vino, ha ricevuto le scuse del governo, che le pagherà il volo di rientro a casa. Non dovrà affrontare nessuna accusa."Non posso credere che sia finita. Quando ho ricevuto la chiamata in cui venivo avvisata di essere libera di poter andare, Sono ...