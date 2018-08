: #Charlottesville, cortei contro razzismo - CyberNewsH24 : #Charlottesville, cortei contro razzismo - sadape54 : RT @TgLa7: Tensione a Washington ad un anno da Charlottesville per due cortei di ultradestra e antirazzisti - TgLa7 : Tensione a Washington ad un anno da Charlottesville per due cortei di ultradestra e antirazzisti -

Centinaia di manifestanti in piazza a, in Virginia, (Usa) in una dimostrazioneile l'odio, nell'anniversario dei violenti scontri in città lo scorso anno:contrapposti di suprematisti bianchi e l'altro versante portarono alla morte di una donna travolta da un'auto lanciata deliberatamantei dimostranti. Morirono anche due poliziotti. Sfilano a Washington DC, davanti alla Casa Bianca,l'ultradestra e imanifestanti. Scopo della polizia: mantenere le due manifestazioni separate.(Di domenica 12 agosto 2018)