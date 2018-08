“C’è una donna che sta male” | agenti trovano uomo che fa sesso orale alla moglie in auto

Razzismo - Bonafede : “C’è una responsabilità genitoriale. Serve prevenzione nelle scuole e noi stiamo intervenendo” : “I fatti di Pistoia, dove due 13enni hanno sparato a un giovane gambiano, e le baby gang a Napoli? C’è sicuramente un problema di responsabilità genitoriale e purtroppo non posso intervenire. Però stiamo intervenendo con percorsi negli istituti minorili e nelle scuole con il ministero dell’Istruzione”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo a una domanda di un radioascoltatore di ...

“C’è una taglia su di lui : potrebbe essere in Italia”. Allarme choc. È tra i latitanti più pericolosi al mondo : L’Italia è di nuovo piombata all’interno di una vera e propria caccia all’uomo. Ricordare cosa accadde con Ivan il Russo? Bene, ci risiamo: foto segnaletiche sparse ovunque, dettagli importanti e soprattutto una taglia sulla sua testa: come nei film. Si tratta di trovare e arrestare Shane O’Brian, criminale irlandese nella lista dei latitanti più pericolosi d’Europa, il quale potrebbe essere proprio in ...

Allenamenti - poker e Playstation : Bruno Fernandes svela i segreti di Cristiano Ronaldo : “C’è una frase che con lui è vietato dire…” : Bruno Fernandes ha svelato i segreti di Cristiano Ronaldo: dagli Allenamenti ai giochi durante il ritiro, CR7 è un ragazzo normale ma con lui non si deve mai pronunciare una frase in particolare… Cristiano Ronaldo, 5 volte Pallone d’Oro, altrettante Champions League in una bacheca colma di trofei. Ma anche fidanzate bellissime, un look da sex simbol e un conto in banca pazzesco. Insomma il prototito della superstar. Eppure vi ...

“C’è una donna nuda in vetrina”. L’incredibile scena in pieno centro storico - davanti a tutti : Immaginate di attraversare il centro della città, passando per le vie principali così da dare un’occhiata di tanto in tanto agli articoli esposti dai negozi, magari facendovi due conti in tasca e iniziando a pianificare i prossimi acquisti. E di trovarvi di fronte, di colpo, una scena a luci rosse, un uomo intento a fare sesso con due prostitute in vetrina, davanti a tutti, come nulla fosse. Ecco, ora avete idea dell’imbarazzo ...

“C’è una lettera per lei”. La figlia scompare nel nulla per 5 anni - poi la scoperta : L’orrore che nessun genitore si vorrebbe mai trovare a vivere sulla propria pelle, quello di perdere completamente le tracce del proprio figlio senza sapere più che fine abbia fatto. Casi così, purtroppo, sono più frequenti di quanto si possa immaginare e affollano giornali e televisioni nel tentativo di trovare risposte a domande terribili. Una storia davvero incredibile è quella che si è trovata a vivere una mamma che, nel momento ...

Golf - British Open 2018 : parla Chicco Molinari. “C’è un solo vincitore nel golf e per fortuna questa volta sono io” : Francesco Molinari, detto Chicco, oggi ha scritto la storia del golf italiano, e, forse, dello sport azzurro in generale. La sua storica vittoria nel British Open è la più grande impresa che si potesse sognare e lui, ovviamente, è stato il primo rappresentante del Bel Paese a riuscirci. Al termine della gara queste le sue parole a “La Gazzetta dello Sport“. Molinari, smaltita la tensione delle ultime buche, ha iniziato con i ...

Ilva - “C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal interessata a presentare una nuova offerta” : C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal al lavoro per presentare una nuova offerta sull’Ilva. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella cordata – della quale era capofila Jindal e Arvedi – ...

M5S - Fattori : “C’è bisogno di una nuova era. Cambiare Statuto - incontro con attivisti e rete democratica sul territorio” : Elena Fattori esce allo scoperto e pubblicamente rilancia ciò che nei gruppi parlamentari penstastellati aleggia da un po’, alla vigilia della riunione di questa sera. La Fattori ‘giustifica’ l’accentramento delle decisioni che le nuove norme m5s hanno affidato al capo politico Luigi Di Maio: “Nella fase in cui si doveva avere una certa disciplina è stato importante che scegliesse tutto lui, quando saranno scaduti i ...