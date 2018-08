CASTEL DEL GIUDICE III Edizione del Buskers Festival

“Se vi piace ascoltar” - un documentario sulle vie della transumanza da CASTEL DEL Monte al Tavoliere : Gli scritti del poeta e pastore Francesco Giuliani ispirano un documentario sull’antico tratturo da Campo Imperatore-Castel del Monte fino al

Mercatino di Via Loj : una giornata di giochi - musica e spettacoli a Monasterolo del CASTELlo : Parimbelli; " gli spettacoli di strada di Duo Edera e di Crem & Brulè; " i giochi dell'Associazione Dindoca " punti ristoro e degustazione non stop; " ampia area parcheggi; " dalle 18:00 servizio di ...

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO Cast di qualità per la : La regia dell´intera opera è stata affidata al Maestro Pietro Ballo, palermitano con esperienza nei più importanti teatri del mondo, tra i quali la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, la ...

CASTELvetrano - una biscia dietro il bancomat della posta : Era nella stanza del bancomat, all'interno dell'ufficio postale di via Mazzini. E' lì che gli impiegati, all'apertura della succursale, ieri mattina hanno trovato una lunga biscia che, alla loro vista,...

CASTEL DEL Giudice - artisti di strada da tutto il mondo con il Buskers Festival : ... danza contemporanea, giocoleria, luci e arti marziali i Lux Arcana , una delle maggiori compagnie artistiche di ricerca e produzione di spettacoli con fuoco e led in Italia, stupiranno il pubblico ...

CASTELvetrano - controlli della Polizia a b&b e strutture ricettive. Sei denunciati : Nel corso delle ultime settimane personale del Commissariato di Polizia di Castelvetrano ha intrapreso un capillare controllo delle strutture ricettive presenti nel Comune di Castelvetrano - Selinunte,...

Roma - colpo milionario a casa del conte Gargallo di CASTEL Lentini : Roma, colpo milionario a casa del conte Gargallo di Castel Lentini L’avvocato della Corte di Cassazione era in vacanza, a scoprire il furto è stata la donna di servizio. Smurata la cassaforte e rubati orologi e gioielli Parole chiave: ...

Parte stasera la Settimana del Commercio a CASTELnuovo : Negozi aperti, dunque, fino alla mezzanotte, e perché no anche oltre, con spettacoli dislocati in tutto il centro storico. La prima serata si aprirà ufficialmente alle 21,30 in piazza Umberto con il ...

CASTELfiorentino - nel cortile dell'ex carcere 'un'ora d'aria' e di teatro : Organizzata dall'associazione "teatroCastello" in collaborazione con l'associazione "All'Ombra di Membrino" e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la rassegna contempla quattro spettacoli , ...

Crema - rapina a portavalori : presi 2 malviventi/ Ultime notizie CASTELleone : terzo membro della banda in fuga : Crema, rapina a portavalori: presi due malviventi, si cerca un terzo membro della banda ancora in fuga. Carabinieri in azione a Castelleone dove è avvenuta la cattura.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 16:13:00 GMT)

SZ : 25enne affonda auto in fossato del CASTELlo di Pfäffikon : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Teatro in Piazza". Due commedie brillanti all'ombra del CASTELlo di Alviano : Dicono gli autori "in questo mondo in cui esiste già una risposta a tutto, la domanda ve la facciamo noi: ce semo o ce famo? Se volete provare a rispondere, beh… vi aspettiamo!". Pubblicità

"CASTELdelgiudice Buskers Festival" - la magia degli artisti di strada : ... tra la piazza principale del paese e il suggestivo borgo dalle casette in pietra di Borgotufi, ci saranno gli spettacoli degli artisti. Tra gli altri eventi, da segnalare la mostra fotografica ...