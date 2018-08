Canottaggio | Mondiali junior 2018 | l’Italia vince due ori ed è seconda nel medagliere!

Canottaggio – Mondiali Universitari : splendidi risultati a Shanghai per l’Italia - sono undici le medaglie conquistate : In finale con quindici barche, gli azzurri tornano a casa con undici medaglie: tre d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo Gli Universitari di Shanghai, in Cina, regalano un prestigioso successo al Canottaggio italiano che, in finale con 15 barche, torna a casa con 11 medaglie: 3 d’oro (doppio maschile, senior e pesi leggeri, quattro senza pesi leggeri femminile); 3 d’argento (quattro senza maschile, senior e pesi ...

Canottaggio - Mondiali Junior 2018 : dieci equipaggi azzurri lotteranno per le medaglie : L’Italia si giocherà le medaglie con dieci equipaggi ai Mondiali Junior di Canottaggio di Racice (Repubblica Ceca). Oltre alle tre barche già qualificate (quattro con femminile, otto maschile e femminile) oggi hanno ottenuto il pass per le finali altre sette. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Grande prova del quattro senza femminile (Arianna Passini, Khadja Alajdi El Idrissi, Vittoria Tonoli e Chiara Di Pede) che vince la semifinale ...

Canottaggio - Mondiali Universitari : brilla la squadra azzurra - quindici imbarcazioni qualificate per la finale : Sono quindici le imbarcazioni italiane che hanno strappato il pass per le finali ai Mondiali Universitari di Shanghai In Cina, a Shanghai, ai Campionati del Mondo Universitari l'Italia raggiunge le finali con 15 imbarcazioni. Alle 12 barche azzurre già in finale da ieri , quattro senza maschile e femminile, due senza femminile, doppio maschile, doppio ...

Canottaggio - Mondiali junior Racice 2018 : altri quattro equipaggi dell’Italia passano in semifinale! : Ancora ottime notizie da Racice, in Repubblica Ceca, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali junior di Canottaggio: giornata di quarti e ripescaggi e, su cinque equipaggi impegnati quattro hanno staccato il pass per le semifinali. In acqua anche l’otto femminile nella test race in vista della finale. Nel singolo maschile l’Italia chiude terza nel primo dei quarti di finale in 6’53″98 e passa in semifinale, con il ...

Canottaggio - Mondiali Universitari : azzurri in finale in 12 gare : 12 equipaggi ai Mondiali Universitari di Canottaggio saranno protagonisti nelle finali della competizione iridata Nella prima giornata dei Mondiali Universitari, in svolgimento a Shanghai (Cina), peraltro anche test event per i Mondiali Assoluti in programma nel 2021, l?Italia Universitaria va in finale con 6 barche (quattro senza maschile e femminile, due senza femminile, doppio maschile, doppio pesi leggeri maschile e femminile), ...

Canottaggio - Mondiali junior Racice 2018 : altri sette equipaggi azzurri superano il turno : Dopo una prima giornata positiva, anche la seconda continua sulla stessa lunghezza d’onda per l’Italia ai Mondiali junior di Canottaggio. In acqua nove equipaggi azzurri, solo due saranno costretti ai ripescaggi di domani, mentre gli altri setti hanno conquistato il pass per il turno successivo. Nel quattro con femminile l’Italia va in finale vincendo la prima batteria in 7’15″84, che è anche il miglior crono ...

Canottaggio – Mondiali Junior - undici barche azzurre superano le batterie eliminatorie : Al termine della prima giornata di batterie eliminatorie, sono undici le barche azzurre che superano il taglio Il bilancio della nazionale Junior, al termine della seconda giornata delle batterie eliminatorie, sorride all’Italia con 11 barche che avanzano nella progressione iridata. Alle 3 barche che ieri hanno superato il primo turno, approdando ai quarti di finale (doppio maschile e singolo maschile e femminile), oggi se ne sono ...

Canottaggio - Mondiali Junior 2018 : tre equipaggi azzurri accedono ai quarti nella prima giornata : Si sono aperti oggi a Racice (Repubblica Ceca) i Mondiali Junior di Canottaggio. nella prima giornata di gare si sono svolte solamente tre batterie. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nel doppio maschile Sebastiano Carrettin e Nicolo` Carucci vincono la batteria e passano ai quarti di finale. L’equipaggio azzurro ha sempre mantenuto la testa della gara e si è imposto in 6.29.48, davanti ad Ungheria (6.30.93) e Lituania ...

Canottaggio – Mondiali Junior e Universitari : settimana iridata tra Racice e Shanghai : Dopo gli Europei di Glasgow 2018 gli azzurri in cerca di conferme ai Mondiali Junior e Universitari di Racice e Shanghai Canottaggio a spron battuto in ogni dove e in ogni categoria. È quello che accade anche questa settimana che, con ancora l?’eco del successo ottenuto agli Europei di Glasgow dalla squadra olimpica azzurra, vedrà la componente Junior e quella Universitaria gareggiare per i rispettivi Mondiali. Saranno, in totale, 87 ...

Canottaggio - Mondiali junio Racice 2018 : tredici gli equipaggi azzurri - ma la concorrenza sarà agguerrita : Sono appena andati in archivio gli Europei senior, e già il movimento remiero azzurro deve pensare ai Mondiali junior: a Racice, in Repubblica Ceca, dall’8 al 12 agosto, la rassegna iridata di Canottaggio vedrà al via 13 equipaggi italiani, per un totale di 56 azzurrini impegnati. Grande novità rispetto al passato, l’inserimento del quattro con femminile, per assegnare un egual numero di titoli tra uomini e donne. Saranno infatti 14 ...

Canottaggio - Mondiali Under 23 Poznan 2018 : l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior : Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di Canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA. Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri ...

