Canoa | Mondiali universitari; bronzo nel 2 1000 firmato Dal Bianco e Di Caterino

Canoa polo - Mondiali 2018 : l’Italia festeggia due medaglie - argento per gli uomini e bronzo per le donne : A Welland (Canada) si sono disputati i Mondiali 2018 di Canoa polo, l’Italia è riuscita a salire sul podio con entrambe le formazioni. Gli uomini si presentavano da Campioni in carica ma purtroppo, dopo essere arrivati imbattuti all’atto conclusivo dominando entrambi i gironi e battendo la Francia per 4-1 in semifinale, sono stati sconfitti dalla Germania che così difenderà il titolo tra due anni a Roma. La nostra squadra era passata ...

Canoa velocità - Mondiali Junior e Under 23 2018 : nessuna medaglia azzurra nell’ultima giornata. Sesto il K2 junior femminile : L’ultima giornata di gare dei Mondiali junior e Under 23 di Canoa velocità di Plovdiv (Bulgaria) non regala medaglie all’Italia. Gli azzurri sono infatti riusciti a centrare due finali nelle gare sui 500 metri, ma senza trovare il grande acuto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di questa giornata conclusiva. Partiamo dal K2 junior dove Lucrezia Zironi e Giulia Senesi chiudono la finale al Sesto posto. La giovanissima coppia azzurra, ...

Canoa – Campionati Mondiali Junior e U23 - tre le medaglie di bronzo conquistate oggi dalla squadra azzurra : Dopo l’argento di ieri di Carlo Tacchini, oggi arrivano altre tre medaglie di bronzo iridate con Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 metri under 23, Irene Bellan nel K1 200 Junior e ancora con l’atleta di Verbania nel C1 200 under 23 Ricco bottino per l’Italia della Canoa velocità impegnata a Plovdiv, in Bulgaria, nei Campionati Mondiali Junior e under 23. Sale a quattro il computo totale delle medaglie azzurre, dopo ...

Canoa velocità - Mondiali Junior e Under 23 2018 : tre bronzi per l’Italia! Tacchini - Di Liberto e Bellan salgono sul podio : Grande Italia nella terza giornata di gare dei Mondiali Junior e Under 23 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Plovdiv (Bulgaria). Infatti nelle finali odierne sui 200 metri arrivano tre medaglie di bronzo azzurre. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo da Carlo Tacchini che dopo l’argento nei 1000 metri, sale sul podio anche nel C1 Under 23 200 metri. Il 23enne di Verbania si è confermato ancora una volta ...

Canoa velocità - Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018 : Carlo Tacchini d’argento nel C1 1000 metri : Arriva la prima medaglia a Plovdiv, in Bulgaria, per i colori azzurri ai Mondiali junior/under 23 di Canoa velocità: Carlo Tacchini nel C1 1000 metri maschile under 23 chiude in seconda posizione, beffato nel finale dal tedesco Conrad-Robin Scheibner, che lo supera, piuttosto nettamente, negli ultimi 250 metri. Carlo Tacchini chiude in 4’09″624, battuto dall’atleta teutonico che, dopo essere stato alle spalle dell’azzurro ...

Canoa velocità - Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018 : Tacchini e Di Liberto in grande spolvero : Iniziano bene a Plovdiv, in Bulgaria, per i colori azzurri i Mondiali junior/under 23 di Canoa velocità: hanno vinto le rispettive batterie Carlo Tacchini nel C1 1000 metri e Domenico Andrea Di Liberto nel K1 200 metri. Il primo è passato direttamente in finale, mentre il secondo si è qualificato alle semifinali. Carlo Tacchini chiude in 3’56″782 e precede il russo Chebotar ed il lituano Korobov, e domani alle ore 16.00 scenderà in ...

Canoa velocità - Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018 : Carlo Tacchini guida la squadra azzurra : Scatteranno domani a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali junior / under 23 di Canoa velocità: l’Italia vi prenderà parte con 12 atleti tra gli under 23 e 18 nella categoria junior. Spiccano i nomi di Carlo Tacchini nella canadese under 23 e di Andrea Domenica Di Liberto nel kayak della stessa categoria, e di Lucrezia Zironi, qualificata agli YOG di Buenos Aires di ottobre, nel kayak junior. Di seguito l’elenco completo degli azzurrini ...

Canoa slalom - Mondiali junior/under23 Ivrea 2018 : argento per Marta Bertoncelli nell’ultima giornata : Si chiudono con una nuova medaglia d’argento per l’Italia i Mondiali junior/under23 di Canoa slalom disputati ad Ivrea: la conquista Marta Bertoncelli nel C1 junior. Nel K1 junior invece è settimo Jakob Luther. Gli altri quattro azzurrini impegnati oggi sono stati eliminati in semifinale. Nel C1 femminile junior Marta Bertoncelli conquista la medaglia d’argento con il crono di 101.24 (2 penalità) a soli 0.79 dalla ceca Gabriela ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under23 2018 : Jakob Weger campione del mondo!! L’azzurro trionfa nel K1 U23 : Grande impresa di Jakob Weger che conquista una straordinaria medaglia d’oro nel K1 U23 ai Mondiali Junior e Under23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Il giovane altoatesino ha realizzato una discesa perfetta in finale e dopo i tanti titoli Junior a livello continentale, riesce ora ad imporsi anche nella rassegna iridata della categoria superiore. Weger ha fatto una run impeccabile, chiudendo la sua prova con il grande tempo di ...

Canoa slalom - Mondiali junior/under23 Ivrea 2018 : argento per Flavio Micozzi - decima Marta Bertoncelli : Arriva una nuova medaglia d’argento per l’Italia ai Mondiali junior/under23 di Canoa slalom in corso ad Ivrea: la conquista Flavio Micozzi nel C1 junior maschile, dopo aver centrato la finale col sesto tempo in semifinale. Chiude decima invece Marta Bertoncelli nel K1 junior femminile, dopo aver ottenuto il passaggio alla finale col settimo crono. Nel C1 junior maschile si piazza secondo Micozzi, che fa segnare 85.82 (percorso ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under 23 2018 : Elena e Falvio Micozzi regalano all’Italia il primo oro : Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali Junior e Under 23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. A salire sul gradino più alto del podio sono i fratelli Elena e Falvio Micozzi, che trionfano nel C2 Mix Junior. La coppia azzurra ha dominato la finale imponendosi con il tempo di 113.77, battendo per oltre 7” l’equipaggio francese formato da Jules Bernardet e Doriane Delassus. Completa il podio la Spagna di Ainhora ...

Canoa slalom - Mondiali Junior e Under23 2018 : quattro azzurri avanzano in semifinale tra gli junior : Si apre in modo positivo per l’Italia la terza giornata di gare dei Mondiali junior e Under23 di Canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Nella sessione mattutina infatti quattro azzurri si sono qualificati in semifinale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Nel C1 junior maschile Flavio Micozzi e Matteo De Franco ottengono il pass diretto dopo la prima run. Micozzi è stato protagonista di una gara pulita, chiusa in ...